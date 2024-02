Ojciec Tadeusz Rydzyk zaprasza Polaków na modlitwę do Torunia. Słynny zakonnik zaplanował specjalną mszę 10 marca w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Rydzyk opublikował apel, w którym ostrzega, że światu grozi "globalna wojna".

Ojciec Tadeusz Rydzyk wzywa wiernych do Torunia Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

– Nasza gorąca modlitwa w dniu 10 marca niech będzie zachętą dla wszystkich Polaków do modlitwy za Ojczyznę: o rozwiązanie wszystkich trudnych problemów i o to, by Polacy byli jedną kochającą się rodziną; aby Pan Bóg osłonił nas, a Matka Boża, która dana jest ku obronie naszego narodu – jeszcze raz pokazała swoją moc – powiedział Tadeusz Rydzyk.

Apel zakonnika z Torunia pojawił się na stronie Radia Maryja. Odniósł się w nim szerzej do sytuacji w Polsce i na świecie.

– Światu grozi globalna wojna. Jeżeli ktoś obserwuje, co się dzieje – to zauważa to. Bardzo blisko nas toczy się wojna, zagrażając także naszej egzystencji. Sytuacja wewnętrzna w Ojczyźnie również jest trudna. Tym bardziej potrzeba pokoju, wzajemnego zrozumienia i wspólnego działania dla dobra wszystkich obywateli, naszej Ojczyzny, całego świata – stwierdził Rydzyk.

Rydzyk wzywa Polaków do Torunia

Ojciec Rydzyk w swojej przemowie wspomniał o konkretnym wydarzeniu, które już w przyszłym miesiącu ma się odbyć w Toruniu. A konkretnie w niedzielę 10 marca o godz. 12:00 w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

– Wielkiej modlitwie za Polskę i mszy św. przewodniczył będzie ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po mszy św. odmówiona zostanie Litania Narodu Polskiego – wyjaśnił zakonnik.

Ojciec Rydzyk – emeryt

– Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę – powiedział niedawno w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" szef Radia Maryja.

Rydzyk bronił się przed sugestiami, że "PiS dawało miliardy". – To nieprawda. PiS nic mi nie dało – twierdził. Tyle że co innego wynika z ustaleń dziennikarzy, które dotyczą działalności duchownego.

Jak podawaliśmy w naTemat, w lutym 2023 roku wyszło na jaw, że prawie 443 tys. zł rocznie płaciło Prawo i Sprawiedliwość fundacji Lux Veritatis, kierowanej przez Rydzyka za transmisję na żywo mszy świętych.

Ile pieniędzy z tego trafiało bezpośrednio do o. Rydzyka? Tego nie wiadomo. Trudno także o szczegółowe informacje, jakiego rzędu składki do ZUS ze swojego wynagrodzenia opłacał duchowny, a to właśnie z nich wyliczana jest emerytura.