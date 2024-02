"Yesterday" należy do najbardziej znanych utworów w repertuarze zespołu The Beatles. Paul McCartney właśnie zdradził, jakie znaczenie kryje się za tekstem piosenki. Legendarny muzyk wyznał, że ma ona związek z jego zmarłą mamą i pewną sytuacją z przeszłości, której do dziś żałuje.

Sir Paul McCartney zdradził, że "Yesterday" to piosenka o jego mamie. Fot. Invision / East News

Paul McCartney powiedział, o czym jest "Yesterday"

"Yesterday" to ballada skomponowana przez rockowy zespół The Beatles, do której tekst napisał Paul McCartney (choć na płycie pojawia się przed nim nazwisko Johna Lennona). Piosenkę wydano w 1965 roku wraz z piątym albumem studyjnym grupy zatytułowanym "Help!".

"Yesterday / All my troubles seemed so far away / Now it looks as though they're here to stay / Oh, I believe in yesterday" – brzmi pierwsza zwrotka słynnego "Yesterday".

W 1966 roku kawałek był nominowany do nagrody Grammy w kategorii "najlepsza piosenka roku", jednak przegrał w starciu z "The Shadow of Your Smile" Tony'ego Bennetta. Piosenka zapisała się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych utworów na świecie i jednocześnie jeden z najczęściej coverowanych (obok "Hallelujah" Leonarda Cohena).

Prawie 60 lat po premierze "Yesterday" sir Paul McCartney wyjawił w podcaście "A Life in Lyrics", jak historia kryje się za stworzonymi przez niego tekstem.

81-letni artysta zdradził, że inspiracją dla spisanych przez niego słów był "godny pożałowania" moment, w którym naigrywał się ze swojej matki. – Czasem docenia się to dopiero z perspektywy czasu. Bardzo wyraźnie pamiętam, że pewnego dnia poczułem się bardzo źle z samym sobą, ponieważ zawstydziłem moją mamę – wyjaśnił.

– Byliśmy na podwórku, a ona mówiła bardzo doniośle. Miała irlandzkie pochodzenia i pracowała jako pielęgniarka. (...) Wiem, że powiedziała coś w stylu: "Paul, czy zapytasz się go, czy jedzie..." – wspominał, podkreślając, że wyśmiał wtedy sposobu mówienia mamy. McCartney dodał też, że od razu pożałował swojego zachowania.

"Yesterday" napisał w wieku 24 lat - dekadę wcześniej jego matka, Mary McCartney, zmarła z powodu raka piersi. Podobno jej ostatnie słowa miały brzmieć: "Chciałabym zobaczyć, jak chłopcy (red. - jej synowie, Paul i Mike) dorastają".

Nadmieńmy, że wiele słuchaczy uważało dotąd, iż słowa "Why she had to go? / I don't know, she wouldn't say / I said something wrong?" dotyczyły rozstania.

Warto też wspomnieć, że w 2001 roku McCartney powiedział w programie Howarda Sterna, że zwrócił się do Yoko Ono, japońskiej piosenkarki, działaczki pokojowej i żony Lennona, z prośbą o oficjalną zmianę autorów tekstu "Yesterday" z "Lennon / McCartney" na "McCartney / Lennon". Artystka nie wyraziła na to zgody. Mówi się, że ta sytuacja miała być jednym z powodów napięć między nią a resztą The Beatles.

The Beatles z ostatnią piosenką "Now and Then"

"Now and Then" to ostatni kawałek The Beatles, który został napisany i zaśpiewany przez Johna Lennona, a następnie dopracowany przez Paula McCartneya, George’a Harrisona i Ringo Starra.

Cztery dekady później ostatnie szlify nadali piosence McCartney oraz Starr, a głos Lennona z demo przekazanego w 1994 roku przez Yoko Ono zespołowi wydobyła sztuczna inteligencja.

