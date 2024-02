Poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru i Joanna Mihułka (dawniej: Joanna Schmidt) wzięli ślub po ponad siedmiu latach związku, poinformował portal Plejada. Wiadomo także, jakie nazwisko będzie nosić teraz była posłanka. W 2017 roku ich romans rozgrzał do czerwoności polską opinię publiczną.

O posłance Nowoczesnej, a później Teraz! Joannie Mihułce, wtedy jeszcze Joannie Schmidt, zrobiło się głośno gdy na początku 2017 roku okazało się, że jest związana z Ryszardem Petru, ówczesnym liderem partii Nowoczesna. Sprawa wyszła na jaw przypadkiem, kiedy para wybrała się wspólnie na urlop na Maderę podczas trwającego w Sejmie protestu opozycji. Wybuchł skandal obyczajowy na całą Polskę.

Ryszard Petru i Joanna Mihułka wzięli ślub

Jak informuje Plejada, po ponad siedmiu latach relacji Joanna Mihułka i Ryszard Petru, obecnie poseł Trzeciej Drogi, zdecydowali się na zarejestrowanie swojego związku. "Jak wynika z ustaleń Plejady, para polityków w połowie lutego wzięła ślub. Ceremonię udało się utrzymać w tajemnicy przez wiele dni" – informuje portal. Politykom udało się pobrać bez wiedzy mediów.

Przypomnijmy, że Schmidt rozwiodła się z Pawłem Schmidtem w 2016 r., Ryszard Petru wówczas jeszcze był żonaty. – We wrześniu wzięłam rozwód. A w październiku Ryszard Petru wyprowadził się z domu. Jesteśmy razem. Ryszard był w trakcie separacji, a teraz jest w trakcie rozwodu. To Ryszard złożył pozew rozwodowy – mówiła Mihułka w "Super Expressie" ponad siedem lat temu. Między politykami zaiskrzyło w październiku 2016 roku.

W 2019 roku Schmidt wróciła do panieńskiego nazwiska. – Dziewięćdziesiąt procent kobiet wraca do nazwiska panieńskiego dopiero po paru latach. To nie jest pierwsza rzecz po rozwodzie, o której się myśli. Tak jak większość kobiet wróciłam po rozwodzie do panieńskiego. Rodzice się bardzo cieszą – mówiła wówczas.

Jakie nazwisko będzie teraz nosić była posłanka? Mihułka nie chce już w pełni rezygnować ze swojego panieńskiego nazwiska, ale postanowiła połączyć je z nawiskiem męża. Od teraz będzie się więc nazywać Joanna Mihułka-Petru.

O skandalu była posłanka mówiła w wywiadzie dla Onetu na początku 2017 roku. Przyznała, że "straciła czujność polityczną, bo wyjechała w trakcie protestu". – Ale ja wiem, że nic złego nie zrobiłam. Nadrobiłam swoje dyżury w Sejmie, m.in. w Wigilię i w Boże Narodzenie, a ten wyjazd był zaplanowany wcześniej i w klubie wszyscy o nim wiedzieli. Nie znali oczywiście szczegółów. Przeprosiliśmy tych z Polaków, którzy mogli poczuć się tym urażeni i sądzili, że albo protestujemy, albo siedzimy zamknięci w domu – mówiła.

– No cóż, przeciwnik zawsze wykorzysta taki moment. To była dla mnie lekcja brutalnej polityki – podsumowała obecna żona Ryszarda Petru.

Oświadczenie majątkowe Ryszarda Petru

Na początku kadencji Sejmu w 2023 roku, na która został wybrany ponownie Ryszard Petru, polityk złożył swoje oświadczenie majątkowe. Wszystko wskazuje na to, że dla byłego lidera nowoczesnej cztery lata poza parlamentem były okresem wytężonej pracy.

Z przedstawionych przez polityka dokumentów wynika, że posiada na koncie 150 tys. zł, 7,7 tys. euro, 100 funtów i 70 dolarów oszczędności. Reprezentant klubu Polski 2050 posiada udziały w czterech firmach. To Law & Property Group, PZ Estate, Inspiracja 6.0 oraz Petru i Zientek Capital Partners. Dochód uzyskał jednak tylko z Petru i Zientek Capital Partners. Mowa o kwocie w wysokości 56,6 tys. zł.

Były lider .Nowoczesnej dorobił się także na jednoosobowej działalności gospodarczej "Petru Finanse". W 2022 roku przyniosła mu zarobek w wysokości 3,19 mln zł. W rubryce przeznaczonej na mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł Ryszard Petru wpisał rower marki Specialized o wartości 14 tys. zł. W oświadczeniu jest także informacja o udzieleniu pożyczki na kwotę 1,5 mln zł.