Petru już oficjalnie chce wrócić do polityki. Wiadomo z jakiego komitetu wystartuje

Mateusz Przyborowski

R yszard Petru zamierza wrócić do polityki. W środę założyciel i były przewodniczący Nowoczesnej ogłosił start w jesiennych wyborach do Senatu. O mandat będzie ubiegał się w Warszawie z własnego komitetu. Zapowiedział też, co zamierza zrobić po wyborach.