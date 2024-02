We wtorek 27 lutego rolnicy organizują ogólnopolski protest w Warszawie, zwany też marszem gwiaździstym. Rano na ul. Przyczółkowej pojawiło się kilkudziesięciu rolników, którzy chodzą po pasach i blokują ruch w obie strony, co utrudnia ruch kierowcom jadącym z i w kierunku obwodnicy miasta. To obecnie najbardziej zakorkowane miejsce w stolicy.

Protest rolników. Gdzie są teraz największe korki w Warszawie? Fot. mapa.targeo.pl

Już w poniedziałek nasz bratni portal INNPoland.pl informował, że we wtorek 27 lutego lepiej unikać okolic centrum Warszawy. Miasto zamierzają sparaliżować rolnicy, którzy tłumnie zjeżdżają do stolicy w proteście przeciw Zielonemu Ładowi i importowi żywności z Ukrainy.

Warszawiacy muszą być przygotowani na potężne utrudnienia. I to od samego rana. Protestujący rolnicy, którzy pojawili się na ulicy Przyczółkowej w Warszawie (na wysokości ulicy Pałacowej w Wilanowie), co kilkanaście minut przepuszczają część pojazdów, ale mimo to kierowcy mają w tym miejscu prawdziwe piekło. Doskonale widać to na mapach.

Manifestanci chodzą po przejściach dla pieszych z flagami i blokują ruch w obie strony. Ulica Przyczółkowa znajduje się w pobliżu węzła z trasą S2. Utrudniony jest także wjazd do Warszawy od strony Konstancina. Dodajmy, że równo tydzień temu (20 lutego) w tym samym miejscu także protestowali rolnicy.

Jak przekazała w serwisie X Komenda Stołeczna Policji, rolnicy "cyklicznie wchodzą na przejście dla pieszych, a następnie po kilku minutach schodzą z niego, przepuszczając oczekujące pojazdy". "Ruch w tym miejscu jest spowolniony" – informują mundurowi.

Rolnicy zablokują Warszawę. Mieszkańców czeka komunikacyjny paraliż

Rolnicy spotkają się przed Pałacem Kultury i Nauki. Opublikowano też trasę protestu. Jego uczestnicy pojawią się na ulicy Emilii Plater, Alejach Jerozolimskich, rondzie de Gaulle'a, Nowym Świecie, na placu Trzech Krzyży, na Wiejskiej, Pięknej i w Alejach Ujazdowskich.

Według wstępnych założeń w manifestacji może uczestniczyć ponad 10 tysięcy osób. Przed gmachem Sejmu i kancelarii premiera protestujący zatrzymają się, by przekazać petycję.

Zgłoszona trasa "marszu gwiaździstego" wygląda w miarę niepozornie. Gdyby rolnicy zamierzali jedynie nią przejść, utrudnienia dotknęłyby jedynie centrum Warszawy. Wiadomo jednak, że w proteście wezmą udział rolnicze maszyny.

Manifestanci wstępnie nie zakładają wjazdu maszynami rolniczymi do centrum miasta, jednak ostrzegają, że zablokują trasy wjazdowe do stolicy. Zjeżdżające do stolicy ciągniki z pewnością zatarasują większość tras wlotowych.

Rolnicy zamierzają rozpocząć protest o godz. 11. Można przypuszczać, że godzinę lub dwie przed 11:00 przez miasto może być już trudno przejechać. Nie wiadomo, jak długo potrwa protest. Powrót z pracy również może być utrudniony.

Ogólnopolski Protest Rolników to część szerokiej akcji obejmującej całą Europę. Polskim rolnikom chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy: zmianę przepisów w polityce rolnej Unii Europejskiej, czyli brak ograniczeń na import spoza granic Wspólnoty, co przekłada się na niskie ceny produktów, a także wyśrubowane przepisy europejskiego Zielonego Ładu.