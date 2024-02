Zenon Martyniuk znów zamierza wyruszyć w trasę koncertową po Ameryce Północnej. Gwiazdor disco polo planuje wystąpić za oceanem już jesienią 2024 roku. Ceny za bilety na muzyczne wydarzenie są naprawdę wysokie.

Jesienią 2024 roku Zenon Martyniuk da koncert w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Fot. Pawel Murzyn / East News

Koncert Zenona Martyniuka w USA. Ile kosztują bilety?

Król disco polo dołączył do grona muzyków, którzy wezmą udział w trasie koncertowej "Polska noc z gwiazdami". Wydarzenie odbędzie się: 2 listopada w Mississauga w Kanadzie, 7 listopada w Perth Amboy w New Jersey, 8 listopada w Queens w Nowym Jorku i Garfield w New Jersey, a także 9 listopada w Schiller Park w Illinois.Oprócz Zenka Martyniuka na amerykańskiej scenie wystąpią m.in. Skolim, Kaspi & Kroppa, Kordian.

Koncert organizowany w New Jersey może pochwalić się najniższą ceną biletów. Za wejściówkę zapłacimy 80 dolarów, czyli około 320 zł. Najdrożej kosztuje karnet na imprezę w Nowym Jorku i w Illinois - 150 dolarów, czyli około 600 zł.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku Martyniuk wziął udział w podobnej trasie koncertowej po Ameryce Północnej. Razem z Jorrgusem, zespołem Mig, Boys, Kaspim, Valdim i Kroppą pojawił się w repertuarze "Roztańczonych Andrzejek". Impreza cieszyła się dużą frekwencją

Jak informowały wcześniej polskie media (m.in. Radio ZET), discopolowiec został ciepło przyjęty przez Polonię. Eva i Cezary Jakubowscy, właściciele sieci marketów "Shop & Save", zaprosili muzyka na prywatne przyjęcie w luksusowej posiadłości w dzielnicy Lake Forest w Chicago.

Żona artysty, Danuta Martyniuk, promuje w mediach społecznościowych nadchodzącą listopadową trasę koncertową męża. Zapytana przez fankę o to, czy leci z nim pozwiedzać Amerykę Północną, odpowiedziała krótko: "Nie".

Warto wspomnieć, że na początku lutego małżeństwo Martyniuków obchodziło 35. rocznicę ślubu. Z tej okazji discopolowiec wypuścił teledysk do piosenki "Będę zawsze tam, gdzie ty", który został nagrany w Chicago.

"Będę zawsze tam gdzie Ty / To wiem na pewno / Świat jest piękny wtedy gdy / gdy jesteś ze mną / Z Tobą chcę na jawie śnić / bez Ciebie nie ma nic / Tylko z Tobą pragnę być" – brzmi tekst do utworu Zenona Martyniuka.

Zenon Martyniuk został obrzucony jajkami

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w lipcu mieszkańcy Włodawy bawili się na obchodach dni miasta, na których Martyniuk zagrał wraz z Akcentem. Koncert został jednak przerwany przez nietypowy incydent.

– Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów – powiedział zasmucony Zenek Martyniuk po tym, jak na scenie wylądowały jajka.

Do sprawy odniósł się Łukasz Zdolski, dyrektor Włodawskiego Domu Kultury i organizator Dni Włodawy. Wyraził on żal z powodu incydentu i podkreślił profesjonalizm muzyka, który mimo to grał do samego końca. – Artysta, mimo incydentu, grał dalej, a na koniec wieczoru podziękował publiczności, która go wspierała – zaznaczył w rozmowie z regionalnym serwisem Super Tydzień Chełmski.

