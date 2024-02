Komisja Europejska potwierdziła: Polska stanie się częścią Prokuratury Europejskiej. Na wniosek złożony do Komisji, EPPO będzie mogła ścigać przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii popełnione na terenie RP.

Polska członkiem Prokuratury Europejskiej. Jest decyzja KE Fot: Mateusz Grochocki/East News

Swoją działalność w Polsce Prokuratura Europejska (EPPO) będzie mogła rozpocząć po upływie 20 dni od mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski.

Wniosek o przyjęcie Polski do PE skierował do premiera Donalda Tuska minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Stało się to 13 grudnia 2023 roku i była to jedna z pierwszych podjętych decyzji po objęciu przez niego sterów w resorcie.

Prokuratura Europejska to niezależne od władz politycznych ciało odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń przeciwko interesom finansowym UE. Do jej zadań należy wszczynanie postępowań przygotowawczych, wnoszenie aktów oskarżenia oraz pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach prowadzonych przed sądami państw członkowskich.

EPPO bierze na swój celownik takie przestępstwa, jak pranie brudnych pieniędzy, korupcja, czy wyłudzanie podatku VAT. Obowiązkiem państw unijnych jest zgłaszanie jej nieprawidłowości potencjalnie godzących w budżet Wspólnoty, uszczuplających go na kwotę minimum 10 milionów euro.

Rząd PiS nie chciał, Bodnar chciał bardzo

Prokuratura Europejska powstała 1 czerwca 2021 roku, ale rząd Mateusza Morawieckiego nie złożył wniosku o przystąpienie do niej. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wyjaśniał: – Mamy już wystarczająco rozwinięty system współpracy międzynarodowej w sprawach karnych: Europejski Nakaz Dowodowy, Europejski Nakaz Aresztowania.

Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy, udział w EPPO godziłby w polską suwerenność. Z tego powodu przed przystąpieniem do Prokuratury wzbraniał się już wiele lat temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W 2022 roku w naTemat Adam Bodnar komentował to tak: – Problem w tym, że pod pojęciem suwerenności przedstawiciele obozu władzy rozumieją przede wszystkim brak jakichkolwiek mechanizmów ograniczających ich władzę - nikt nie może im patrzeć na ręce – mówił.

Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej było jednym ze sztandarowych zamierzeń byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, który w grudniu 2023 roku objął stery w resorcie sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.