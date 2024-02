Roxie Węgiel nadal prężnie działa w branży muzycznej. Ostatnio nagrała drapieżny kawałek ze Smolastym. Teraz na Instagramie podzieliła się równie "odważnym" ujęciem. Zapozowała w koronowym kombinezonie. Jej narzeczony wymownie to skomentował.

Kevin Mglej skomentował "gorące" zdjęcie Roxie Węgiel. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Roksana Węgiel ma już na swoim koncie tyle sukcesów, że mogłyby jej pozazdrościć tego o wiele starsze gwiazdy. 19-latka jednak nie spoczywa na laurach. Postanowiła, że weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami".

Niespodziewanie jeszcze w lutym wydała nową piosenkę we współpracy ze... Smolastym. Utwór "Nie mów, że kochasz" można już odsłuchać w serwisach streamingowych. Przy okazji ostrych brzmień w nowym singlu wokalista zdecydowała się też na zdjęcie w social mediach w podobnym klimacie.

Mglej komentuje zdjęcie Węgiel. "Gorąca"

Na nowej fotografii młoda gwiazda ma na sobie koronkowym kombinezon, na który zarzuciła lateksowy płaszcz. "'Nie mów, że kochasz'. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony" – dodała w opisie.

Jej przyszły mąż Kevin Mglej szybko zareagował na publikację ukochanej. "Obłędne zdjęcie" – napisał krótko. To jednak nie wszystko. Narzeczony Roksany udostępnił też zdjęcie na swoim InstaStory. "Moja narzeczona jest hot as fuck (przyp. red. – gorąca jak ch**era)" – przyznał.

Dodajmy, że aranżacja nowej piosenki Roxie mogła być zaskoczeniem dla jej fanów, bowiem singiel ze Smolastym niczym nie przypomina popowych/radiowych przebojów, na jakie decydowała się wcześniej.

"Nie mów, że kochasz" jest utrzymany w rockowych brzmieniach, a inspiracją do jego powstania była twórczość takich grup, jak: Linkin Park czy Evanescence. To nie jest jednak pierwsza współpraca Węgiel. Wcześniej zaśpiewała m.in. z Beatą Kozidrak.

Być może to niejedyne zaskoczenie, które szykuje dla swoich sympatyków 19-letnia piosenkarka. Od jakiegoś czasu zapowiada koncert "Sekret Roxie", który odbędzie się 6 marca w klubie Niebo w Warszawie.

Tam też zgromadzona publiczność ma usłyszeć całkowicie nowe kompozycje Roxie. "Wydarzenie uzupełni choreografia przygotowana specjalnie na koncert w klubie Niebo oraz oprawa wizualna wykorzystująca możliwości sztucznej inteligencji. Ale to nie wszystko! Na scenie dołączą do Roxie Węgiel muzyczni goście – kto? To na razie jej sekret. Sekret Roxie" – czytamy w zapowiedzi.