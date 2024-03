Gwałciciel z Warszawy zdradził swoje motywy. Nie bez powodu miał nóż i kominiarkę

Nieustannie na jaw wychodzą nowe fakty ws. potwornego gwałtu, którego sprawca dokonał 25 lutego. Podejrzany o to jest 23-letni Dorian S., który przyznał się do winy i obecnie przebywa w areszcie. Media nieoficjalnie dowiedziały się, że mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i wyjawił motywy zbrodni. Przypomnijmy, że jego ofiara walczy o życie w szpitalu.

Gwałciciel z Warszawy zdradził swoje motywy. Wziął nóż i ruszył w miasto Fot. KSP

Gwałciciel z Warszawy zdradził motywy – "zabrał kominiarkę i nóż"

25-letnia Liza przeżyła horror. 25 lutego została napadnięta, gdy wracała do domu ze spotkania ze znajomymi. Szokuje fakt, że było to w centrum Warszawy na ulicy Żurawiej.

Mężczyzna, który ją zaatakował miał na głowie kominiarkę, przyłożył jej nóż do gardła, wciągnął do klatki schodowej, tam zgwałcił i przydusił. Kobietę nagą znalazł portier – przeleżała nieprzytomna noc na klatce schodowej. Teraz walczy o życie podłączona pod respirator.

Zatrzymany w tej sprawie Dorian S. wreszcie miał złożyć wyjaśnienia w tej sprawie – tak przynajmniej podaje portal "Fakt". Medium przekazało, że z ich nieoficjalnych informacji wynika, że podejrzany 23-latek zaplanował ten napad. Mowa nie o napaści seksualnej, a rabunku – przypomnijmy, że sprawca zabrał też kobiecie portfel z pieniędzmi i kartami płatniczymi.

Miał pilnie potrzebować pieniędzy. Na co? Nie wiadomo, ale warto dodać, że Dorian S. był już wcześniej karany za posiadanie narkotyków. O tym, że 23-latek napad zaplanował, świadczy fakt, że wyszedł na miasto, zabierając ze sobą nóż i kominiarkę. Następnie w centrum Warszawy, przy ul. Żurawiej 43 Dorian założył kominiarkę, wyciągnął z kieszeni nóż i przystawił go dziewczynie do szyi. Fakt podaje, że najpierw mężczyzna dusił kobietę, a zgwałcił ją gdy ta straciła przytomność. Po wszystkim okradł ją i zostawił przed bramą na schodach klatki. Następnie wsiadł w tramwaj i pojechał na Mokotów – na ulicę Rakowiecką. Tam mieszkał ze swoją dziewczyną.

Co ciekawe, Dorian S. był w szoku, gdy został zatrzymany przez policjantów. Ci schwytali go, gdy wychodził z mieszkania. Zdzwiona była też partnerka mężczyzny, która powiedziała potem w rozmowie z "Faktem", że nie podejrzewała, do czego zdolny jest jej już były chłopak.

Sąsiadka pary wskazywała jednak, że u nich w mieszkaniu nigdy nie było spokojnie. Słyszała krzyki i awantury.

Więcej informacji wkrótce.