– Tomek umarł jako człowiek wolny, oczyszczony ze wszystkich zarzutów – powiedział Onetowi Remigiusz Korejwo, policjant, który doprowadził przed laty do uniewinnienia Tomasza Komendy. Jednocześnie podkreślił, jak bardzo niewiarygodne jest to, ile zła może spotkać w życiu jednego człowieka. Z oburzeniem wspomniał też o prokuratorze, który doprowadził do skazania Komendy.





Policjant, który uwolnił Komendę: Dobrze, że umarł wolny i czysty od zarzutów

Piotr Brzózka

– Tomek umarł jako człowiek wolny, oczyszczony ze wszystkich zarzutów – powiedział Onetowi Remigiusz Korejwo, policjant, który doprowadził przed laty do uniewinnienia Tomasza Komendy. Jednocześnie podkreślił, jak bardzo niewiarygodne jest to, ile zła może spotkać w życiu jednego człowieka. Z oburzeniem wspomniał też o prokuratorze, który doprowadził do skazania Komendy.