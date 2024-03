Nic tak nie wychodzi Caroline Derpieński, jak gra w zaskoczenia oraz zwracanie na siebie uwagi. Celebrytka nieustannie stara się zapewnić rozrywkę swoim milionowym fanom. Tym razem zamierza podbić branżę muzyczną i wydać piosenkę. Właśnie poinformowała, że niebawem świat usłyszy jej wokalne umiejętności... lub ich brak.

Derpieński podbija branżę muzyczną? Piosenkę stworzy w Polsce, klip w Miami Fot. Instagram.com / @carolinederpienski

O Caroline Derpieński ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego materiału Krzysztofa Stanowskiego, który specjalnie wybrał się do Miami, by nakręcić o influencerce reportaż. Nie musimy chyba przypominać, że 22-latka szturmem wdarła się do rodzimego show-biznesu. Mimo wszystko jej działalność nadal wzbudza mieszane uczucia.

Derpienski swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami wdała się już w konflikty z wieloma polskimi gwiazdami. Do tego grona można zaliczyć, chociażby Sandrę Kubicką, Agatę Rubik, Anetę Glam czy Katarzynę Nosowską.

Derpieński podbije branżę muzyczną? Piosenkę stworzy w Polsce, klip w Miami

Wielu wciąż zastanawia się, czym tak naprawdę zajmuje się Caroline Derpieński. Wnioskując po jej profilu na Instagramie, można stwierdzić, że influencerka specjalizuje się w branży modowej. Na jej profilu roi się od zdjęć z wybiegów, a także rozmaitych sesji zdjęciowych. W ostatnim czasie coraz bardziej aktywna jest jako projektantka (ma za sobą już dwa pokazy).

Choć wszystko wskazuje, że właśnie w modowym kierunku celebrytka chciałaby się rozwijać, to okazało się, że właśnie przygotowuje kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Tym razem Caroline uderza w... branżę muzyczną.

W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła na antenie radia VOX FM, zdradziła, że zamierza nagrać piosenkę. Jak się okazało, utwór powstanie w Polsce, jednak teledysk zostanie zrealizowany w Miami.

Za miesiąc mam jeden taki appointment (pol. spotkanie) na nagrywki w studio, także dollarsowa piosenka musi być. Kto, jak nie ja. Zawsze, w pewnym momencie każdej gwiazdy przychodzi taki czas – czy osoba umie śpiewać, czy nie – musi być ta piosenka. Także myślę, że też, żeby podziękować moim tiktokowym fanom za te miliony wyświetleń pod każdym filmikiem, za wsparcie, chciałabym wypuścić swoją dollarsową piosenkę. Myślę, że nagramy teledysk w Miami, a piosenkę w Polsce. Caroline Derpieński

Influencerka z Miami oprócz tego przyznała, że jest fanką ciężkiego, amerykańskiego rapu. To właśnie on dodaje jej energii na siłowni. Jednak na co dzień preferuje muzykę popularną. Nawet stara się być na bieżąco z nowościami. Caroline Derpienski niestety nie zdradziła, w jakim muzycznym stylu będzie jej kawałek. Można się jednak spodziewać, że... będzie na bogato.