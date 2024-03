Siedmiu nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej powołał w środę 6 marca prezydent Andrzej Duda. Zostali oni wskazani przez Sejm.

Państwowa Komisja Wyborcza ma nowych członków. W składzie znany polityk Fot. Marek Borawski/KPRM

Najbardziej rozpoznawalnym z całej siódemki jest bez wątpienia Ryszard Kalisz, prawnik przez lata będący jedną z twarzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oprócz niego w skład PKW wejdą też Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś oraz Paweł Gieras.

"W sensie państwowym, ustrojowym to jedna z najważniejszych uroczystości, jakie w Pałacu Prezydenckim mają miejsce, jeżeli chodzi o realizowanie i utrzymanie ustroju demokratycznego w Rzeczpospolitej Polskiej" – powiedział Andrzej Duda wręczając nominacje w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił przy tym, że rola PKW jest fundamentalna.

"Wiarygodność Państwa pracy, tego, w jaki sposób realizujecie swoje obowiązki, jak to jest postrzegane na zewnątrz, jak wpływa na kwestię stabilności ustrojowej i wiarygodność wyborów, które są absolutną solą demokracji – wszystko to jest nie do przecenienia" - stwierdził prezydent Duda.

Skład PKW w większości pochodzi z politycznego nadania

Siedmiu nowych członków zasiądzie w Państwowej Komisji Wyborczej z nadania politycznego. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu wyborczego, są oni wskazywani przez Sejm, a rolą prezydenta jest w takiej sytuacji jedynie wręczenie nominacji.

Dziewięcioosobowy skład komisji uzupełniają dwaj sędziowie reprezentujący Naczelny Sąd Administracyjny (obecnie Sylwester Marciniak) oraz Trybunał Konstytucyjny (Wojciech Sych).

Sędziowie z NSA i TK zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej przez 9 lat, a ich kadencja jest niezależna od cyklu wydarzeń politycznych. Inaczej rzecz wygląda w przypadku siedmiu nominatów reprezentujących Sejm. Są oni powoływani w pierwszych miesiącach nowej kadencji, a ich mandaty wygasają automatycznie w ciągu 150 dni od daty ostatnich wyborów parlamentarnych.

W ostatnim rozdaniu po dwóch swoich kandydatów do PKW wskazały kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a po jednym PSL, Trzecia Droga oraz Lewica. Cała siódemka oficjalnie wejdzie w skład PKW w dniu 14 marca.

Czym się zajmuje Państwowa Komisja Wyborcza?

Państwowa Komisja Wyborcza jest najwyższym organem sprawującym kontrolę nad poprawnością odbywających się w Polsce wyborów. Pod jej pieczą znajdują się elekcje do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządowych. Kontroluje też przebieg organizowanych w kraju referendów, zarówno ogólnopolskich, jak też lokalnych.

PKW została powołana do życia tuż po transformacji ustrojowej, w 1991 roku. Jej siedziba znajduje się przy ulicy Wiejskiej 10 w Warszawie, w zespole budynków Kancelarii Prezydenta RP.

PKW jest apolityczna. Ale czy zawsze?

Państwowa Komisja Wyborcza z założenia jest bytem całkowicie apolitycznym. Jednak przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w październiku 2023 roku pojawiło się sporo wątpliwości odnośnie jej bezstronności.

Uwagi podnoszone przez obie strony politycznego sporu dotyczyły między innymi wyjaśnień składanych przez PKW w sprawie niejasności, które zrodziła jednoczesna organizacja wyborów i referendum.

Cytowany przez tvn24.pl Tomasz Trela z Lewicy komentował wówczas: "Nigdy nie było żadnej wątpliwości, że Państwowa Komisja Wyborcza jest apolityczna. Ona stała na straży bezpieczeństwa, tajności całego procesu wyborczego, a dzisiaj muszą się tłumaczyć"