Musiałowski zgłosił tę piosenkę na Eurowizję. Niektórzy uważają, że jest lepsza od Luny

Maciej Musiałowski wziął udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Utwór, który zgłosił, właśnie trafił do sieci. Niektórzy internauci uważają, że jego piosenka jest lepsza od "The Tower" Luny, która będzie nas reprezentować w konkursie w szwedzkim Malmo.

Maciej Musiałowski pokazał piosenkę "Znak"

Maciej Musiałowski, polski aktor znany z filmu "Sala samobójców. Hejter" i piosenkarz, zaprezentował ostatnio piosenkę zatytułowaną "Znak", którą zgłosił na polskie preselekcje do Eurowizji. Na YouTube możemy już zobaczyć czarno-biały teledysk do utworu. "Daj mi jakiś znak / Nasz świat umiera / Już za chwilę straci nas / Daj mi jakiś znak" – słyszymy w refrenie.

W programie "Cała muzyka" Odety Moro zdradził, że tekst piosenki "oddawał to, co przeżywał, czyli złamane serce". – Jest w tej piosence bardzo dużo prawdy. Chociaż jest to straszne trochę dla mnie, jako artysty, eksponować coś takiego, coś bliskiego. Myślę, że to mnie najbardziej paraliżuje – przyznał.

"Piękny utwór, porusza każdą strunę w ciele i duszy"; "Maciek, rozwaliłeś mnie emocjonalnie"; "Wróć za rok na Eurowizję"; "Na Eurowizji nikt by tej piosenki nie zrozumiał. Tam rację bytu ma kicz"; "Ta piosenka powinna nas reprezentować"; "Przecież to jest najlepsza piosenka zgłoszona w tym roku na Eurowizję" – komentują utwór Musiałowskiego słuchacze.

Jakie szanse na wygraną ma Luna?

Podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö Polskę będzie reprezentowała Luna z piosenką "The Tower". Choć to Justyna Steczkowska i jej piosenka zyskały największy rozgłos wokół preselekcji, to doświadczona wokalistka dostała o jeden punkt mniej od komisji, niż zwyciężczyni.

Według zestawienia ze strony eurovisionworld.com analitycy dają Lunie zaledwie jeden procent na wygraną. Polska znajduje się na 26. miejscu spośród wszystkich 37 startujących państw. W tej chwili pierwsze miejsce należy do Chorwacji, której zwycięstwo oceniono na 14 proc.

Niedawno kawałek "The Tower" oceniła Gosia Sacała, popularna nauczycielka śpiewu, która prowadzi kanał na YouTube.

– Za mało tu jest. Nie jest wystarczająco powerful. Podoba mi się, bo jest atrakcyjne brzmieniowo. Ona jest atrakcyjna jako artystka. (...) Ale Eurowizja lubi bomby zrzucone w piosenkach – przyznała i zwróciła uwagę na brak momentu kulminacyjnego.

