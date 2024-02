Musiałowski obiecał, ale wciąż nie pokazał piosenki z preselekcji do Eurowizji. Fani rozczarowani

Jednym z nieoczekiwanych zgłoszeń do polskich preselekcji na Eurowizję 2024 była piosenka "Znak" Macieja Musiałowskiego. Aktor zajął dziewiąte miejsce, a jego utworu mieliśmy posłuchać 22 lutego. Nie dotrzymał jednak słowa, a na piosenkę musimy poczekać jeszcze tydzień. Musiałowski wyjaśnił rozczarowanym fanom, skąd to spore opóźnienie.

Maciej Musiałowski nie pojedzie na Eurowizję. Kiedy premiera "Znaku"? Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Musiałowski poinformował o wysłaniu zgłoszenia na Eurowizję kilka dni po zamknięciu nadsyłania zgłoszeń na polskie preselekcje do Eurowizji 2024. "Zgłosiłem się do konkursu Eurowizji! Zawsze marzyłem o reprezentowaniu Polski w jakiejś dziedzinie. Przez ostatnie dziesięć dni, w przypływie spontanicznej decyzyjności, skończyłem bardzo ważny dla mnie utwór" – rozpoczął post.

Aktor i wokalista zgłosił utwór "Znak", który stworzył wraz z Wojtkiem Urbańskim, Patrykiem Kraśniewskim i Krzysztofem Falkowskiem. Współautorką tekstu jest Mimi Wydrzyńska. "Uznaliśmy, że warto wysłać go na konkurs Eurowizji. Zgłosić należało się do godziny 22:00 w piątek. Dokumenty wysłaliśmy o 21:42" – pisał Musiałowski.

"Znak" Macieja Musiałowskiego opóźniony. Kiedy premiera piosenka z preselekcji na Eurowizję?

Ostatecznie Musiałowskiemu nie udało się wygrać preselekcji. Zajął dziewiąte miejsce z 10 punktami, które w całości otrzymał od jednego z jurorów: wokalistki Kasi Moś (10 byłą najwyższą notą).

Mimo że premiera była planowana na czwartek, 22 lutego, to wciąż nie pojawiła się w sieci. Pod ostatnim postem Musiałowskiego na Instagramie pojawiły się zniecierpliwione komentarze od fanów. "Czekam już od godziny i będę nadal oczekiwać, aż usłyszę", "Kiedy? Już 23", "Kiedy ta premiera?", "Kiedy, kiedy, kiedy?", "Non stop szukam, zerkam. Czeeeekam!", "Też się chciało wstać i posłuchać, a tu klops" – pisali.

Musiałowski wyjaśnił opóźnienie na InstaStories. "Bardzo ciężko pracowaliśmy z całą ekipą nad klipem. […] Jak wiecie, nie wybieramy się w tym roku na Eurowizję i chcę Wam z całego serca podziękować za wasze wiadomości i komentarze. […] Luno, dopingujemy Cię wszyscy z całego serca" – napisał, zwracając się do Luny, która wygrała preselekcje z utworem "Tower".

Okazuje się, że na "Znak" poczekamy jeszcze tydzień. "Kochani, praca była tak szalona, że być może kiedyś opowiem, co się wydarzyło przez ostatnie 3 tygodnie. Ze względów technicznych dzisiejsza premiera na Spotify i Youtubie została przełożona o 7 dni" – wyjaśnił.

Dodajmy, że muzyczne zdolności Musiałowskiego nie wszystkim są znane. W 2015 zdobył Grand Prix w konkursie Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, a w 2021 roku nagrał popularny singiel "Zabierz tę miłość" z Julią Wieniawą. Ma też w dorobku kilka utworów nagranych na ścieżki dźwiękowe do serialu "Druga szansa" (2016) i filmu "Wyzwanie" (2020). Grał też rapera we "Freestyle".

Jako aktor Maciej Musiałowski największą popularność zdobył dzięki występowi w filmie "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy ("Boże ciało", "Miasto 44"). W ostatnich latach wystąpił w takich tytułach, jak "Chrzciny", "Kryptonim Polska", "Każdy wie lepiej" czy "Freestyle". Prywatnie kupił Pałac nad Bystrzycą w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim, co do którego od początku miał poważne plany, o czym pisaliśmy w naTemat.

Luna z "Tower" wygrała preselekcje do Eurowizji 2024

W poniedziałek rano ujawniono piosenkę Polski na Eurowizji 2024. Decyzją pięcioosobowej komisji (Łukasz Pieter, Michał Hanczak, Kasia Moś, Konrad Szczęsny i Piotr Klatt) to Luna z "The Tower".

Luna, czyli 24-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas, od początku była jedną z faworytek. Pokonała m.in. Justynę Steczkowską z "WITCH-ER Tarohoro", którą większość fanów typowała na eurowizyjnego pewniaka. To wywołało duże kontrowersje, a część miłośników Eurowizji twierdzi, że 51-letnia miałaby szanse na znacznie lepszy wynik.

Niektórzy mówili nawet o "ustawce"... dopóki nie zobaczyli szczegółowych wyników głosowania. Jak wcześniej poinformowała TVP, "każdy z członków Komisji, po przesłuchaniu i ocenieniu wszystkich zgłoszonych utworów, wskazał dziesięciu faworytów, którym przyznał punkty od 1 do 10".

Co ciekawe Steczkowska zajęła drugie miejsce i przegrała zaledwie jednym punktem. Luna otrzymała 34 punkty, a Steczkowska – 33. Trzecie miejsce ex aequo (23 punkty), zajęły piosenki: "Jesień – Tańcuj" Kayah i zespołu Dagadana, czyli hit z filmu "Chłopi" oraz "Midnight dreamer" Marcina Maciejczaka.

Kiedy Eurowizja 2024? W tym roku zawita do Szwecji

68. Konkurs Piosenki Eurowizji dzięki wygranej Loreen w Liverpoolu odbędzie się w Szwecji, a dokładniej w Malmö. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja (Polska weźmie udział w pierwszym półfinale), a finał 11 maja. Koncerty obejrzymy ją na antenie TVP oraz na YouTube.

W Eurowizji 2024 bierze udział 37 krajów: Polska, Albania, Austria, Chorwacja, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Australia, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Norwegia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Cypr, Grecja, Irlandia, Malta, Portugalia, San Marino, Belgia, Czechy, Holandia, Mołdawia i wracający po przerwie Luksemburg.

