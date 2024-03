Szwecja już oficjalnie dołączyła do NATO. Teraz sojusz Zachodu jest silniejszy niż kiedykolwiek. – Szwedzi uświadomili sobie, że skoro Putin jest gotowy zaatakować jednego sąsiada, to może na tym nie poprzestać – ogłosił sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas wystąpienia w Waszyngtonie.

NATO od dziś ma 32. członka. Sojusz oficjalnie poszerzył się o nowe państwo. Fot. Johan Nilsson / TT / AFP /East News

NATO od dziś ma 32. członka. Sojusz oficjalnie poszerzył się o kolejne państwo

Sekretarz stanu USA, Antony Blinken zorganizował konferencję prasową w Waszyngtonie poinformował o przyjęciu Szwecji w skład państw NATO.

– To chwila historyczna dla Szwecji, dla NATO, dla stosunków transatlantyckich. Nasz sojusz obronny teraz jest silniejszy i większy niż kiedykolwiek – zaczął.

– Jeśli pomyśleć o tym, gdzie byliśmy 3 lata temu, żadne z wydarzeń nie było do przewidzenia. Szwecja miała 200-letnią politykę neutralności – dodał.

– Kiedyś tylko 1/3 Szwedów popierała dołączenia do NATO. Po inwazji Władimira Putina na Ukrainę wszystko się zmieniło. 3/4 Szwedów powiedziało, że chce zmian. Szwedzi uświadomili sobie, że skoro Putin jest gotowy zaatakować jednego sąsiada, to może na tym nie poprzestać – podkreślił.

Blinken powiedział, że Szwedzi zawalczyli nie tylko o bezpieczeństwo swojego kraju, ale także o pokój i możliwości swojego regionu. – Ważny jest charakter demokratyczny Szwecji. To zmiana obywateli Szwecji.

Szwecja dołącza do NATO. "Inwazja Putina na Ukrainę okazała się strategiczną porażką

Urzędnik zwrócił także uwagę na fatalne położenie Kremla w obliczu sytuacji na arenie międzynarodowej.

– Inwazja Putina na Ukrainę okazała się strategiczną porażką. Rosja jest słaba wojskowo, gospodarczo i dyplomatycznie. Przed 2014 roku, przed pierwszą inwazją, Ukraińcy chcieli pozytywnych stosunków z Rosją. Teraz przez najbliższe dekady Ukraińcy będą odwracać się od Rosji – ocenił.

Głos zabrał też premier Szwecji, Ulf Kristersson. – To zwycięstwo wolności. Szwecja dokonała wolnego, demokratycznego, suwerennego, głośnego wyboru, żeby dołączyć do NATO. Mamy miażdżące poparcie. To siła dla Szwecji i całego Sojuszu – powiedział.

– Szwecja będzie walczyć o wartości zapisane w Traktacie Waszyngtońskim. Szwecja jest krajem, który zostawia za sobą 200 lat neutralności. To ogromny krok – dodał.

Donald Tusk ostrzega: Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej

Kristersson zwrócił uwagę, że Rosja stanowi realne zagrożenie. Ocenił, że mamy do czynienia z najgorszą sytuacją po II wojnie światowej. Jak pisaliśmy w naTemat, w podobnym tonie wypowiedział się Donald Tusk podczas szczytu Europejskiej Partii Ludowej.

– Czasy błogiego spokoju minęły. Epoka powojenna przeminęła. Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej – powiedział i dodał: – W rzeczywistości dla niektórych naszych braci nie jest to już nawet czas przedwojnia, a wojna pełnoskalowa w jej najokrutniejsze formie. Nie jest naszą winą, że nasz codzienny słownik po raz kolejny zawiera w sobie wyrażenia takie jak "walka", "bombardowania", "starcia", "ataki rakietowe", "ludobójstwo".