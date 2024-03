A ktywiści klimatyczni z organizacji "Ostatnie pokolenie" oblali (najpewniej) pomarańczową farbą Pomnik Syreny nad Wisłą. Na miejscu pojawiła się policja. Syrena wpisana jest do rejestru zabytków. To rzeźba Ludwiki Nischowej, która powstała 1939 roku. Pozowała do niej Krystyna Krahelska, autorka "Hej, chłopcy bagnet na broń" oraz uczestniczka powstania warszawskiego.





Aktywiści zdewastowali warszawską Syrenę. Zabytek sprzed II wojny światowej oblano farbą

Natalia Kamińska

