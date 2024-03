Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. I to zdecydowanie. Różnica pomiędzy ugrupowaniem Donalda Tuska a Prawem i Sprawiedliwością Jarosława Kaczyńskiego wynosi już ponad 8 proc. Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Trzecia Droga.

Pracownia Opinia24 zaprezentowała wyniki comiesięcznego sondażu z poparciem dla poszczególnych ugrupowań politycznych. Z badania wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska.

Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 32,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,6 proc. Ostatnie miejsce na podium – i tu nie ma zaskoczenia – zajmuje Trzecia Droga z poparciem na poziomie 14,2 proc.

PiS zdeklasowane w nowym sondażu. Tylko spójrzcie na te wyniki

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica, którą w marcu popiera 9,3 proc. respondentów, oraz Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,1 proc. uczestników sondażu.

Co jednak najciekawsze, różnica pomiędzy PiS a KO wynosi już 8,2 pkt proc. – do psychologicznej granicy, która wynosi 10 p.p., brakuje więc niewiele. Do tego KO zyskała w nowym sondażu 1,8 p.p. w porównaniu z poprzednim badaniem. PiS również zanotowało wzrost poparcia, ale już tylko na poziomie 0,6 p.p.

Odnotujmy jeszcze, że Trzecia Droga zanotowała spadek poparcia o 2,6 p.p. – w lutym na koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 chęć oddania głosu deklarowało 16,8 proc. ankietowanych. Lewica cieszy się z kolei nieco większym poparciem – o 0,6 p.p. w porównaniu z poprzednim sondażem. Konfederacja również zanotowała wzrost – o 1 p.p.

Co również ciekawe, 4,7 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Zaskoczeniem może być także to, że w sumie 81 proc. zapytanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się one odbyć w najbliższą niedzielę.

