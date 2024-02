"Jeżeli przyspieszone wybory, to klęska". Schetyna wprost o grze Dudy i PiS

Chociaż budżet państwa trafił do prezydenta na czas i ten stracił prosty pretekst do skrócenia kadencji Sejmu, spekulacje o przedterminowych wyborach wciąż się pojawiają. W piątkowy poranek odniósł się do nich senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.

Senator Grzegorz Schetyna studzi emocje ws. przedterminowych wyborów. Fot. Filip Naumienko / REPORTER

Zgodnie z art. 225 Konstytucji RP, jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, może on zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. I przez kilka ostatnich tygodni wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości miało nadzieję, że taki scenariusz się z iści.

"31 stycznia jest koniec, budżet nieprzyjęty, wybory!" – wykrzykiwał poseł Mariusz Gosek na jednym z protestów po osadzeniu jego dwóch prawomocnie skazanych kolegów z partii. Szybko nadzieje te jednak legły w gruzach, bo głosami Koalicji 15 października izba niższa parlamentu przyjęła budżet państwa.

Pod koniec stycznia ustawę budżetową podpisał prezydent Andrzej Duda. Przy okazji skierował ją też do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłebskiej w trybie kontroli następczej, co nie jest furtką do skrócenia kadencji Sejmu.

Ewentualne zakwestionowanie konstytucyjności budżetu państwa na 2024 rok zrodziłoby "jedynie" paraliżujące skutki dla instytucji państwowych. O możliwości rozpisania przedterminowych wyborów w celu przecięcia takiego pata zaczął więc mówić sam premier Donald Tusk.

Budżet państwa przyjęty i podpisany, ale i tak będą przedterminowe wybory? Grzegorz Schetyna komentuje

Wygląda jednak na to, że w szeregach Koalicji Obywatelskiej taki rozwój wydarzeń nie jest dziś brany pod uwagę zbyt poważnie.

– Bardziej to jest odpowiedź chyba na te supozycje Kaczyńskiego, który mówił, że będą przyspieszone wybory, że trzeba doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby suweren się wypowiedział. "Jesteśmy gotowi" – to jest odpowiedź premiera Tuska – tłumaczył w piątkowy poranek na antenie Polsat News senator Grzegorz Schetyna.

Jeżeli przyspieszone wybory, to uważamy – mówią o tym badania – to klęska PiS. Wiadomo, że oni nie doprowadzą do tego, bo są w stanie totalnej politycznej rozsypki i przyspieszyliby po prostu swój koniec. Grzegorz Schetyna w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Schetyna zauważył, że jeżeli do skrócenia X kadencji miałoby kiedykolwiek dojść, to nie w najbliższych miesiącach. – Do wyborów prezydenckich nie wydaje mi się, żeby były możliwe przyspieszone wybory parlamentarne – stwierdził.

W ocenie wpływowego senatora KO, po zakończeniu prezydentury Andrzeja Dudy będzie jednak "nowa jakość i nowa rzeczywistość".

