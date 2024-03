To miał być hit Clout MMA. Walka Gohy Magical z Marianną Schreiber może się nie odbyć

redakcja naTemat

W sobotę 9 marca na gali Clout MMA 4 miało dojść do pojedynku Marianny Schreiber ze znaną patostreamerką Gohą Magical. Okazuje się jednak, że do walki może nie dojść, bo rywalka żony polityka PiS miała zostać... zatrzymana przez policję. Do sprawy już odnieśli się przedstawiciele federacji. Niektórzy twierdzą, że to prowokacja tuż przed galą.