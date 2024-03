Oscarowe statuetki już rozdane. W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się imponująca gala. Przypominamy najlepsze jej momenty. Wśród nich: brawurowy występ Ryana Goslinga, nagi John Cena wręczający statuetkę za kostiumy, polski akcent "Strefy interesów" i specjalne podziękowania, czy pies Messi, który również zasiadł na oscarowej widowni.

Co się działo na Oscarach 2024? Fot. Chris Pizzello/Invision/East News

96. ceremonia wręczenia Oscarów dobiegła końca. Triumfował "Oppenheimer" z siedmioma złotymi statuetkami (m.in. za najlepszego aktora dla Cilliana Murphy'ego i reżysera Christophera Nolana"). Z kolei polska koprodukcja "Strefa interesów" wraca z dwiema nagrodami.

Nasza redakcja przygotowała specjalną relację na żywo oraz wideo-komentarz tuż po tegorocznej gali. Tymczasem przypominamy najlepsze momenty Oscarów 2024. Nie brakowało zachwytów i wzruszeń.

Zaskoczenie! Nagi John Cena ogłaszał Oscara za najlepsze kostiumy

Gdy gala Oscarów trwała w najlepsze i ogłoszono już zwycięzców niektórych kategorii, na scenę wparował... nagi John Cena. Zarówno widownia zgromadzona w Dolby Theatre, jak również widzowie transmisji nie dowierzali w to, co zobaczyli.

Cena swoje przyrodzenie zasłonił jedynie... kopertą z wynikami. Potem gospodarz Jimmy Kimmel osłonił go jasnym materiałem.

Ten żartobliwy skecz miał miejsce równo 50 lat po tym, jak podczas 46. ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Nagrody Filmowej na scenę również wszedł nagi mężczyzna.

Ryan Gosling zaśpiewał utwór "I'm Just Ken" i... porwał publikę na gali

Ten występ wielu nazwało najlepszym tegorocznej gali oscarowej. "Różowy" Ryan Gosling w towarzystwie pozostałych Kenów (m.in. Simu Liu, Ncuti Gatwy i Kingsleya Ben-Adira) postawił publiczność na równe nogi.

Zaśpiewał kawałek "I'm Just Ken" z filmu "Barbie", który w tym roku był nominowany do Oscara w kategorii "najlepsza piosenka". Show uświetnił też (uwaga!) gitarzysta Slasha.

Polski akcent na Oscarach 2024

Ten moment dla Polaków był szczególny. Polska koprodukcja "Strefa interesów" otrzymała nagrodę za najlepszy film międzynarodowy. Statuetkę odbierał oczywiście Jonathan Glazera, który ze sceny podziękował muzeum w Auschwitz oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Produkcja została również doceniona za najlepszy dźwięk.

– Nasz film pokazuje, do czego prowadzi dehumanizacja ludzi – powiedział Glazer po odebraniu Oscara. Tym samym reżyser wezwał Hamas do wypuszczenia zakładników, a także do zawieszenia ognia w Palestynie.

Imponujący występ rdzennych Amerykanów

Utwór "Wahzhazhe (A Song for My People)" z filmu "Czas krwawego księżyca" był nominowany w kategorii "najlepsza piosenka". Ostatecznie przegrał z kawałkiem "What Was I Made For?" z "Barbie".

Jednak wykonanie "Wahzhazhe" na oscarowej ceremonii przez rdzennych Amerykanów zapisze się w historii. Na środku sceny duży bęben, w którego uderzało kilku muzyków plemiennych, a wokół dziewiętnastu innych śpiewaków i tancerzy – to robiło wrażenie.

Swoje miejsce miał też... pies Messi

Furorę zrobiła także obecność psa Messiego, który w filmie "Anatomia upadku" zagrał Snoopa – czyli przewodnika niewidomego nastolatka Daniela. Scena, w której musiał udawać martwego, przyniosła mu sławę. Border collie zajął specjalne miejsce na widowni 96. gali wręczenia Oscarów.

Prowadzący Kimmel przeczytał wymownego tweeta od Trumpa

Przypomnijmy: gospodarzem Oscarów był komik i prezenter telewizyjny Jimmy Kimmel. Podczas swojego ostatniego wyjścia na scenę wyciągnął telefon komórkowy i odczytał z jego ekranu nowy wpis w mediach społecznościowych byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. "Czy Oscary miały kiedykolwiek gorszego prowadzącego niż Jimmy Kimmel?" – brzmiał tweet. Sam zainteresowany tak tego jednak nie zostawił. Pokusił się o ciętą ripostę w kierunku Trumpa.

– Dziękuję prezydencie Trump. Dziękuję, że pan to ogląda. Jestem zaskoczony... Czy to już koniec pana więzienia? – te słowa Kimmela wywołały żywiołową reakcję publiczności.

Bocelli zaśpiewał z synem...

Najbardziej poruszającym występem był ten Andrea Bocelliego i jego syna Matteo. Panowie zaśpiewali piosenkę "Time To Say Goodbye" w hołdzie dla tych artystów, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy (m.in. Michael Gambon, Matthew Perry, Norman Jewison, Harry Belafonte, Alan Arkin, Glenda Jackson i Tina Turner).

Ten "segment" gali poprzedziło nagranie zmarłego niedawno w kolonii karnej rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. – Jeśli zdecydują się mnie zabić, to będzie oznaczało, że jesteśmy niewiarygodnie silni – mówił.

Tegoroczna gala rozdania Oscarów to już historia. Choć wśród nagrodzonych nie było wielu zaskoczeń, to oprawa całego wydarzenia zasługuje na uwagę. "Było nudnawo, ale zaskakująco przyjemnie" – podsumowała Ola Gersz, której opinię ekspercką w tym temacie możecie już przeczytać w naTemat.