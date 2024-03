Wielu pamięta ją jeszcze z czasów "High School Musical". Tymczasem Vanessa Hudgens ogłosiła, że jest w ciąży. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie podczas gali rozdania Oscarów. W opiętej sukni eksponowała widoczny brzuszek ciążowy.

Vanessa Hudgens jest w ciąży. Fot. Rex Features/East News

Za nami 96. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tej nocy w Dolby Theatre w Los Angeles nie brakował zaskoczeń i wzruszeń. Zanim jednak odbyła się oficjalna część, podczas której ogłaszano zwycięzców w poszczególnych kategoriach, to plejada gwiazd przeszła się po czerwonym dywanie.

Vanessa Hudgens zaskoczyła wszystkich. Aktorka ogłosiła, że jest w ciąży

Prawdziwą niespodziankę dla swoich fanów przygotowała Vanessa Hudgens. Amerykańska aktorka i piosenkarka, która sławę zdobyła dzięki roli Gabrielli Montez w serii filmów "High School Musical", także pojawiła się na tegorocznej gali oscarowej.

Tam po raz pierwszy ogłosiła światu, że oczekuje przyjścia na świat pierwszego dziecka. Zaprezentowała się przed ścianą fotoreporterów z widocznie zaokrąglonym brzuszkiem.

Swój "debiut" w ciąży Hudgens zaliczyła w czarnej sukience z długimi rękawami. Strój dopełniła srebrna biżuteria, a włosy zaczesane w kitkę dodały jej tylko uroku.

Przypomnijmy, że Vanessa Hudgens zaledwie kilka miesięcy temu stanęła na ślubnym kobiercu. Gwiazda powiedziała sakramentalne "tak" młodszemu o siedem lat bejsboliście.

35-letnia aktorka stara się jednak chronić swoją relację z Cole Tuckerem przed mediami. Para rzadko pozuje do zdjęć na ściankach. Ponadto ich ślub był utrzymywany w tajemnicy do ostatniej chwili.

