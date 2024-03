Pod adresem narzeczonego Roxie Węgiel kierowane są zarzuty, że "steruje jej karierą". W nowym wywiadzie Kevin Mglej odniósł się do takich komentarzy. Zdecydował się też na radykalny krok na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Kevin Mglej steruje karierą Roxie Wegiel? Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

"Przeceniają moje wpływy w show-biznesie". Kevin Mglej komentuje zarzuty fanów ws. Roxie Węgiel

Kilka dni temu gruchnęła wiadomość o tym, że Roksana Węgiel zerwała współpracę ze swoim dotychczasowym "teamem". Nie odbyło się to jednak w przyjaznej atmosferze. Ponadto zaczęły pojawiać się uszczypliwe wiadomości w kierunku wybranka młodej artystki. Niektórzy internauci twierdzą, że to on mógł mieć coś z tym wspólnego.

Czy Kevin Mglej steruje karierą 19-latki? W rozmowie z Pudelkiem producent i tekściarz zapewnił, że nie ma wpływu na jej decyzje.

– W momencie, w którym kończysz 18 lat i jesteś świadomym już artystą, masz prawo podejmować swoje decyzje. (...) Niektóre osoby nie mogą lub nie chcą się pogodzić z rozstaniem. (...) Jeżeli pracuje się z kimś przez dłuższy okres czasu i w pewnym momencie tracisz źródło dochodu, to budzi się w tobie taka naturalna frustracja. (...) Ja już się przyzwyczaiłem do negatywnych komentarzy, więc mnie to nie ubodło – mówił.

W dalszej części swojej wypowiedzi zaznaczył, że "niektóre osoby przeceniają jego wpływy".

– Ja mam dość dużo swoich obowiązków i myślę, że nawet bym nie uciągnął zarządzania tak prężnie rozwijającą się karierą jak kariera Roksany. Zawsze służę jej radą, ale też nie pyta mnie o wszystko i raczej staram się być neutralny. (...) Niektóre osoby przeceniają moje wpływy w show-biznesie (...). Roksana sama decyduje o tym, z kim współpracuje – dodał.

Radykalny krok narzeczonego Węgiel. Mglej znika z social mediów?

Niedługo po udzieleniu tego komentarza na instagramowym profilu Mgleja pojawiło się zaskakujące oświadczenie. Przyszły mąż Roxie postanowił zniknąć z social mediów.

"Kochani, droga osoby popularnej w internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji – niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" – przekazał Kevin Mglej.

Przypomnijmy, że Roxie Węgiel i Kevin Mglej są zaręczeni, a producent jest od siedem lat starszy od wokalistki. Oboje na co dzień tworzy muzykę, a para pracowała razem nad najnowszą płytą wokalistki "13+5". Jak twierdzą, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia.