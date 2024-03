Co dalej z aborcją w Polsce? Ostre słowa Tuska do Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

Natalia Kamińska

K westia liberalizacji aborcji pozostaje tym tematem, w sprawie którego koalicjanci w rządzie Donalda Tuska nie są w stanie dojść do porozumienia. Szef rządu we wtorek podczas wizyty w USA po raz kolejny mocno skomentował to, co robią Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.