Uwaga, fani "Stranger Things"! Szykuje się coś...zaskakującego

Ola Gersz

K ochasz "Stranger Things"? To rozważ podróż do Londynu albo już niedługo do... Nowego Jorku. Po co? Dla sztuki teatralnej "Stranger Things: The First Shadow", prequela hitu Netfliksa, którą współtworzyli bracia Duffer. Reżyserem jest nominowany do Oscara filmowiec, a Broadway już szykuje się na Upside Down.