Roksana Węgiel już od ponad roku jest pełnoletnia, ale internauci wciąż nie dają jej spokoju. Tym razem poszło o jej roznegliżowane zdjęcie na Instagramie. 19-latka zapozowała na nim w samym bikini. Pod postem wylała się fala komentarzy. Niektórzy wręcz twierdzą, że zbliża się poziomem do OnlyFans.

Roksana Węgiel pomimo bardzo młodego wieku nie może narzekać na brak zajęć. 19-latka nieustannie koncertuje, wydaje nowe single, teledyski, a od 3 marca pokazuje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Mało tego nieustannie nawiązuje nowe współprace reklamowe, które prezentuje na swoim Instagramie.

Tym razem 19-latka postanowiła udostępnić nową fotografię, na której zaprezentowała się... w samym bikini. Opublikowany post pojawił się w ramach płatnej współpracy z popularną marką bielizny damskiej. Nie da się ukryć, że Roxie swoją karierę w show-biznesie zaczęła jeszcze jako dziecko. Właśnie z tego powodu wielu internautów wciąż zapomina, że od ponad roku piosenkarka jest już dorosła.

Niestety tym razem 19-latka ponownie znalazła się pod ostrzałem użytkowników Instagrama. Tym razem nie spodobało im się to, że publikuje tak roznegliżowane zdjęcia. Niektórzy nawet zaczęli sugerować, że zbliża się poziomem do OnlyFans. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnijmy, że to platforma, na której za opłatą subskrybencką można oglądać treści dla dorosłych.

"Coraz bliżej OF"; "Kiedy OF? Definitywnie przebijesz Fagatę, sexy c**kę spod Konina"; "Wolałam, jak świeciła talentem"; "To przykład, że trzeba się tylko na czymś wybić. A później można zarabiać pieniądze du*ą, a nie głową"; "Dziecko, tylko na tyle cię stać"; "Widzę, że nie mogłaś się doczekać osiemnastki, aby być 'dorosłą' i móc 'na legalu' wrzucać takie zdjęcia"; "Nie w tą stronę młoda" (pisownia oryginalna – przyp. red.); "Biorąc pod uwagę, że jej odbiorcami są głównie jedenastolatki, mogłaby sobie darować takie zdjęcia" – czytamy.

Nie zabrakło również ogromu wspierających komentarzy i pochwał. Większość fanów zachwycała się znakomitą figurą Roksany: "Śliczna"; "Cudowna"; "Promieniejesz".

To nie pierwszy raz

Niestety to nie pierwszy raz, kiedy 19-latka musi mierzyć się z ogromną krytyką, a nawet falą hejtu. Niedawno Węgiel pochwaliła się w mediach społecznościowych rodzinną fotografią. Jak się okazało, jej mama niedawno obchodziła urodziny. Edyta Węgiel skończyła 41 lat. "Do urodzin mamy. Kocham Was! Dziękuję, że mnie wspieracie" - napisała Roxie na swoim Instagramie.

Wówczas pod zdjęciem ponownie wylała się fala komentarzy. Wielu internautów krytykowało wokalistkę za to jak wygląda na rodzinnej fotografii. Głównym zarzutem użytkowników było nadmierne użycie Photoshopa.

"Na tym zdjęciu wyglądasz, jakbyś była starsza od swojej mamy"; "Photoshop wszedł za mocno"; "Ona twarz przerobiona w face app, a reszta osób nie... Brawo"; "Kochana z faceapp też trzeba umieć korzystać"; "Kiedy twoja mama wygląda jak twoja córka"; "Wyglądasz, jakbyś była mamą własnej matki" – czytamy w komentarzach.