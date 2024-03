W polskich kinach można już oglądać komedię romantyczną "Miłość bez ostrzeżenia", w której obok gwiazd, takich jak Peter Dinklage, Anne Hathaway i Marisa Tomei wystąpiła Joanna Kulig. W nowym wywiadzie Hathaway nie mogła się nachwalić gwiazdy "Zimnej wojny". Z kolei Kulig opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z laureatką Oscara.

Anne Hathaway i Joanna Kulig zagrały w "Miłości bez ostrzeżenia" Fot. Jordan Strauss/Invision/East News // Instagram / Joanna Kulig

Od premiery "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego w 2018 roku międzynarodowa kariera Joanny Kulig ruszyła z kopyta. Polka zagrała za granicą m.in. w miniserialu Netfliksa "The Eddy" Damiena Chazelle'a ("Whiplash", "La La Land"), amerykańskim serialu Amazona "Hanna", filmie "Knox Goes Away" w reżyserii Michaela Keatona czy wojennej produkcji "Władcy przestworzy" z Austinem Butlerem i Barrym Keoghanem.

Oprócz tego Kulig została na początku tego roku członkinią Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, która co roku przyznaje Oscary. Akademia zaprosiła aktorkę wraz z czterema innymi Polkami: operatorką Jolantą Dylewską ("Ayka" i "W ciemności"), reżyserką Agnieszką Smoczyńską ("Córki dancingu" i "Silent Twins"), montażystką Agnieszką Glińską ("Silent Twins" i "IO") oraz scenarzystką Ewę Piaskowską ("IO").

Joanna Kulig z Anne Hathaway w "Miłości bez ostrzeżenia". Gwiazda Hollywood wychwala Polkę

Do polskich kin weszła właśnie komedia romantyczna "Miłość bez ostrzeżenia" z Joanną Kulig, która otworzyła ubiegłoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale. Film wyreżyserowała Rebecca Miller – aktorka ("Odnaleźć siebie", "Tolerancyjni partnerzy") oraz reżyserka znana z filmów, takich jak "Prywatne życie Pippy Lee", "Plan Maggie" czy "Arthur Miller: Pisarz".

"Miłość bez ostrzeżenia" ("She Came to Me") opowiada o mieszkańcach Nowego Jorku, którzy angażują się w różne relacje miłosne. Na ekranie poza Kulig oglądamy również: Petera Dinklage'a ("Gra o Tron", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz laureatki Oscara: Anne Hathaway ("Les Misérables: Nędznicy", "Diabeł ubiera się u Prady") i Marisę Tomei ("Mój kuzyn Vinny", "Zapaśnik").

Z okazji premiery filmu serwis Onet porozmawiał z Anne Hathaway, która nie tylko gra w "Miłości bez ostrzeżenia", ale jest również jej producentką. Gwiazda Hollywood nie szczędziła pochwał Joannie Kulig. Stwierdziła, że to "wspaniała polska aktorka".

– Widziałam ją w dwóch filmach – "Idzie" i "Zimnej wojnie". Mamy wiele wspólnych specyficznych cech, które rzadko dzielę z innymi osobami. Jest życzliwa, otwarta i wszechstronna – mówiła Anne Hathaway o Joannie Kulig.

Aktorka opowiedziała również o roli Polki. – Joanna Kulig gra w "Miłości bez ostrzeżenia" imigrantkę z Polski sprzątającą w domu mojej bohaterki i jej męża. Postać grana przez Kulig została zainspirowana znajomą Miller, która z różnych powodów wyemigrowała do Stanów z małymi dziećmi – mówiła.

Hathaway dodała, że "praca z Joanną była wyśmienita". – Ona często jak ja się uśmiechała, ale bije od niej też niesamowita siła. To była przyjemność ją poznać. Wszystkie rzeczy, które robiła, robiła doskonale. Wspierałyśmy się bardzo – wyznała.

Z kolei Joanna Kulig opublikowała na Instagramie zdjęcia z ubiegłorocznej premiery "Miłości bez ostrzeżenia" na Berlinale oraz polskiego pokazu filmu. Na fotografiach m.in. przytula się z Hathaway i Miller.

"Zapraszam na 'Miłość bez ostrzeżenia', wyjątkowy dla mnie projekt, gdyż wszystko zaczęło się w Nowym Jorku. Przez Berlinale, Festiwal Camerimage, aż trafia do Państwa do kin w całej Polsce" – napisała Joanna Kulig.