Grzmi i błyska w połowie marca? Sprawdź, gdzie obecnie znajduje się front burzowy

W weekend 16-17 marca synoptycy prognozują, że w Polsce miejscowo mogą pojawić się burze. Jak sprawdzić, w którym miejscu się tworzą i w którym kierunku idzie front burzowy? Odpowiadamy!

Gdzie jest burza? Te aplikacje pomogą odpowiedzieć na to pytanie. Fot. 123rf.com

W weekend (16-17 marca 2024) w Polsce przyniesie sporo zawirowań w pogodzie. Najpierw termometry wskażą 18 stopni Celsjusza, a niedługo później zaskoczą nas deszcze, opady śniegu. Lokalnie nawet burze. Tak, burze w marcu, dobrze czytacie.

Gdzie jest burza?

To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, kiedy widzi na niebie ciemne chmury lub słyszy w radiu o pierwszych burzach. Front burzowy przynosi wyczekiwane ochłodzenie, ale także niebezpieczeństwo związane z piorunami i opadami gradu. Z tym niestety nie ma żartów.

Są na szczęście aplikacje i strony internetowe, które pomagają znaleźć burzę i pokazać jej tor przemieszczania się. Postanowiliśmy opisać kilka z nich.

Windy.com to nasz pierwszy wybór. Z tej aplikacji bardzo często korzystamy na łamach naTemat przy prognozowaniu pogody. Windy posiada mapy burzowe oraz radar błyskawic w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że pokazuje, w którym miejscu doszło do wyładowania w danej chwili, ale także te punkty, w które wcześniej uderzył piorun. To z kolei ułatwia ustalenie drogi, po jakiej porusza się cały front.

Kolejną stroną, na którą warto zajrzeć podczas śledzenia burz jest Lightningmaps.org. Jest ona podobna w funkcjonowaniu do Windy, chociaż nie posiada możliwości przedstawienia prognozy pogody godzina po godzinie na następne 24 godziny oraz nie jest tak bardzo dopracowana graficznie. Spełnia jednak swoją funkcję i pokazuje, gdzie w danym momencie znajduje się front burzowy.

Trzecią stroną, która informuje o tym, gdzie znajduje się burza w danym momencie jest EuroBlitz Live. Co do zasady jej funkcje są podobne do pozostałych wymienionych stron.

EuroBlitz posiada za to dodatkowo statystyki wyładowań atmosferycznych dla całej Europy oraz pokazuje na liście wszystkie uderzenia piorunów i dystans do nich od naszej aktualnej lokacji.

