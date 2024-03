Tragiczny wypadek w Ustroniu. Nie żyje znany przedsiębiorca, który wspierał lokalny sport

Mateusz Przyborowski

W Ustroniu na Śląsku doszło do karambolu z udziałem czterech pojazdów. W zdarzeniu zginął kierowca osobowego mercedesa, to znany biznesmen spod Rybnika, który wspierał lokalny żużel. "Nie znajduję słów, by opisać targające mną teraz emocje" – napisał w mediach społecznościowych żużlowiec Robert Chmiel. W sieci pojawiło się wideo z monitoringu, które ma przedstawiać moment wypadku.