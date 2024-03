Zabił żonę i córeczki. Śledczy mają kluczowe informacje ws. zbrodni w Puszczykowie

Piotr Brzózka

S ą nowe informacje w sprawie głośnego zabójstwa, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku w Puszczykowie. Na podstawie opinii biegłych prokuratura ustaliła, że podejrzany o zamordowanie żony i dwóch córek Sierhii T. był poczytalny w momencie dokonywania zbrodni. Po zabójstwie mężczyzna sam zgłosił się do służb i przyznać się do tego, co zrobił.