Twórcy "Gry o Tron" przygotowali dla platformy Netflix serial z gatunku thrillera i science fiction zatytułowany "Problem trzech ciał". Na Zachodzie produkcja porównywana jest do kultowych "Zagubionych". Czy będzie kolejny hit? Wyjaśniamy, o czym jest fabuła książek Liu Cixina, na podstawie których powstał jego scenariusz.

O czym jest fabuła serialu "Problem trzech ciał" Netflixa? [WYJAŚNIAMY] Fot. materiał prasowy Netflix

David Benioff i D.B. Weiss, czyli twórcy słynnej "Gry o tron" HBO, tym razem wzięli się za adaptację serii "Problem trzech ciał" na podstawie prozy chińskiego pisarza sci-fi Liu Cixina. Produkcja już w tym tygodniu (w czwartek 21 marca) trafi do oferty platformy Netflix. Na widzów czekać będzie osiem odcinków pełnych zagadek kryminalnych i nauki.

O czym tak właściwie opowiada "Problem trzech ciał" i dlaczego ma zadatki, by stać się kolejnym hitem Netfliksa? Serial rozpoczyna się od chińskiej rewolucji kulturalnej, którą zainicjowano w latach 60. ubiegłego wieku. Ye Wenjie jest astrofizyczką, która na własne oczy widzi, jak jej ojciec, wykładowca Uniwersytetu Tsinghua, zostaje brutalnie zamordowany przez Czerwoną Gwardię.

"Problem trzech ciał" - o czym jest serial twórców "Gry o tron"?

Kobieta najpierw trafia do obozu pracy, a następnie zostaje zrekrutowana przez armię, by prowadzić badania w tajnej bazie radarowej. Z nienawiści do władzy Ye Wenjie podejmuje ryzykowną decyzję, która dopiero po latach odbije się na bezpieczeństwie całego świata.

Serial Benioffa i Weissa skacze między przeszłością a teraźniejszością. Choć wątek astrofizyczki jest istotny, lwią część produkcji stanowią losy grupki przyjaciół-naukowców, a także szpiegującego ich detektywa (Benedict Wong z "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu"), który bada sprawę serii niewyjaśnionych samobójstw wśród ludzi nauki.

Saul Durand (Jovan Adepo), Auggie Salazar (Eliza Gonzalez), Jack Rooney (John Bradley z "Gry o tron"), Will Downing (Alex Sharp z ""Aż do kości") i Jin Cheng (Jess Hong) znajdują się w samym centrum (być może) najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości.

Z niewiadomych przyczyn ich projekty badawcze zostają zawieszone, przed oczami niektórych z nich pojawia się tajemniczy licznik i na dodatek do ich rąk trafia niesamowita gra VR, która swoją technologią wyprzedza obecne dokonania gamedevu o kilkadziesiąt generacji.

Pierwsze recenzje "Problemu trzech ciał"

Jak na "Problem trzech ciał" zareagowali zachodni recenzenci? Jedni są pod ogromnym wrażeniem, gdyż nadchodzący serial wypada zjawiskowo na tle innych dzieł Netfliksa, drudzy zaś po seansie mają mętlik w głowie.

"To oszałamiająco ambitna adaptacja dzieła science fiction, która ma w sobie zarówno pierwiastek człowieczeństwa, jak i egzystencjalny terror" – napisała Audrey Gox z serwisu Looper.com.

Jak podaje amerykański tygodnik rozrywkowy "Variety", część uczestników francuskiego wydarzenia Series Mania obawia się, że "Problem trzech ciał" podzieli los serialu "Lost" ("Zagubieni") J.J. Abramsa ("Gwiezdne Wojny. Przebudzenie mocy").

Na portalu Rotten Tomatoes najnowszy serial duetu Benioffa i Weissa zyskał dotychczas 76 proc. pozytywnych recenzji (z 29 opinii krytyków).

