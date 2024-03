J aelynn Chaney zasłynęła na TikToku i Instagramie jako podróżniczka plus size. Nieustannie walczy o to, by osobom otyłym podróżowało się komfortowo. To właśnie wiele nieprzyjemnych doświadczeń zmobilizowało ją do walki o dodatkowe prawa. Niestety wielokrotnie musiała mierzyć się z krytyką. W szczególności, gdy nie ustąpiła nawet matce z dzieckiem.





Influencerka plus size wykupiła dwa miejsca w samolocie. Nie ustąpiła nawet matce z dzieckiem

Kamil Frątczak

