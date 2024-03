Dyrektorka wrocławskiego szpitala sprowadziła do szpitalnej kaplicy relikwie. Przekonuje, że wstawiennictwo świętych pomaga zajść w ciążę. Sama przed laty miała wymodlić swojego syna u świętej Anny.

Agnieszka Chrobak sprowadziła relikwie do szpitala. Będzie leczyć modlitwą Fot.:STANISLAW KOWALCZUK/East News

Agnieszka Chrobak zarządza Specjalistycznym Szpitalem im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. W mieście dała się już poznać ze swoich antyaborcyjnych poglądów oraz głębokiej wiary. Nie pozostaje to bez wpływu na placówkę, której jest dyrektorem.

Jak podają lokalne media, we wrocławskiej parafii pod wezwaniem św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się szczególna uroczystość. Jej uczestnicy modlili się przed relikwiami beatyfikowanej niedawno rodziny Ulmów. Po mszy zaś dyrektor Chrobak przeniosła relikwie do kaplicy znajdującej się w jej szpitalu.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, oprócz Chrobak, w uroczystości udział wzięli także między innymi były szef MON Antoni Macierewicz oraz była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Mszy przewodniczył biskup Maciej Małyga.

– Jesteśmy grupą osób, które Bóg postawił na tym miejscu, by przekształcić największy oddział ginekologiczno-położniczy na Dolnym Śląsku w Modelowe Centrum Zdrowia Prokreacyjnego – mówiła pod koniec nabożeństwa Agnieszka Chrobak, cytowana przez portal wroclaw.gosc.pl.

Dyrektorka podkreśliła, że projekt ten opiera się na ekologii rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Lekarz, którego nazwisko wspomniała, był członkiem Papieskiej Akademii "Pro Vita". Środowiska pro life uznawały go za jednego ze swoich guru.

– Towarzyszymy niepłodnym parom w diagnostyce, w leczeniu przyczynowym, które zgodne jest z nauczaniem Kościoła katolickiego – mówiła też Chrobak w czasie uroczystości.

Cytowana przez serwis wroclaw.gosc.pl, dyrektorka kontynuowała: – Towarzyszymy rodzinom w momentach trudnych, w ciąży powikłanej, rodzinom dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci ciężko chorych, z tzw. wadami letalnymi, rodzinom po stratach dzieci na różnych etapach ciąży, rodzinom chorych dzieci, które przebywają na oddziale pediatrii.

Po przeniesieniu do szpitalnej kaplicy, szczątki rodziny Ulmów spoczęły obok złożonych tam już wcześniej relikwii Jerzego Popiełuszki.

Jak Agnieszka Chrobak wymodliła syna u św. Anny

Ze swoich poglądów Agnieszka Chrobak jest znana od lat. W 2019 roku opowiadała na łamach portalu Idziemy.pl o swoich i męża staraniach o dziecko. Przez 5 długich latach spełzały one na niczym. Potem wszystko miało się odmienić za sprawą… świętej Anny.

– Jesteśmy wierzący, w naszym małżeństwie żyjemy w rytmie płodności i wiemy, że to Pan Bóg decyduje ostatecznie o darze życia, a mimo to trudno nam było przyjąć, że nie będziemy mieli już dziecka. W końcu: pogodziliśmy się tak, jak godzi się z chorobą. Wtedy usłyszałam od znajomych przypomnienie, by modlić się do św. Anny. Wkrótce, w jej sanktuarium, pogadałam z nią o moim pragnieniu jak kobieta z kobietą. I wtedy pojawił się Piotruś – mówiła Chrobak w idziemy.pl

Pracownicy szpitala: relikwie to wierzchołek góry lodowej

Wedle pracowników wrocławskiego szpitala, przekonania dyrektorki kładą się cieniem na pracy zarządzanego przez nią szpitala. – Zaczęło się od zmiany loga szpitala. Przedtem był wąż Eskulapa, w tej chwili jest krzyż – powiedziała na łamach Gazety Wyborczej jedna z zatrudnionych tam lekarek.

Cytowana przez GW kobieta dodała: – Te relikwie to wierzchołek góry lodowej, przykrywanie świątobliwością draństwa wobec personelu i pacjentek. To dotyczy nie tylko pani dyrektor, ale też jej najbliższych współpracowników.