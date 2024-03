Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie pozytywnie zaopiniowało wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie Macieja Nawackiego ze stanowiska prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego. Niedługo potem resort poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Nawacki w przeszłości zasłynął m.in. podarciem przed kamerami uchwały ws. sędziego Pawła Juszczyszyna.

Maciej Nawacki odwołany z funkcji prezesa sądu w Olsztynie Fot. PIOTR PLACZKOWSKI / REPORTER

Szczegóły wtorkowego posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie opisuje tvn24.pl. Jak czytamy, chcieli wziąć w nim udział główny zainteresowany Maciej Nawacki, ale także prezes SO Michał Lasota oraz prezesi sądów z Kętrzyna – Tomasz Cichocki, Bartoszyc – Mirosław Skowyra i Biskupca – Tomasz Turkowski.

"Ich zdaniem, zgodnie z wykładnią Krajowej Rady Sądownictwa, są członkami kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, ale nie mogą głosować w swojej sprawie" – podje portal. Posiedzenie kolegium trwało kilka godzin i w końcu jego członkowie pozytywnie zaopiniowali wniosek ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o odwołanie Nawackiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Maciej Nawacki odwołany z funkcji prezesa sądu w Olsztynie. Jest decyzja kolegium sędziów

Maciej Nawacki przed wydaniem decyzji spotkał się z mediami. Jak stwierdził, chciał odnieść się do zarzutów szefa resortu sprawiedliwości, zawartych we wniosku o jego odwołanie. – Mam dziś posiedzenie KRS, więc będę prosił o odroczenie kolegium. Kolegium ma na wydanie opinii 30 dni, więc nie musi podjąć decyzji dziś – mówił sędzia.

Kolegium sędziów nie poparło jednak jego wniosku i zajęło się sprawą. Po kilkugodzinnym posiedzeniu w jednogłośnym głosowaniu dali Adamowi Bodnarowi zielone światło do faktycznego odwołania sędziego z funkcji. Od kilku dni Nawacki był zawieszony przez Bodnara.

Reakcja resortu na to, co wydarzyło się w Olsztynie, przyszła ok. godz. 14:40. "Maciej Nawacki odwołany z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie" – przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w serwisie X.

Po tym, jak Nawacki wyszedł z sali obrad, stwierdził, że "czuje smutek", ponieważ sędziowie zdecydowali się obradować w jego sprawie. W jego ocenie takie postępowanie kolegium i ministerstwa "jest farsą". Dziennikarzom powiedział też, że "zawsze działał zgodnie z prawem".

Minister sprawiedliwości zarzucał Maciejowi Nawackiemu przede wszystkim represjonowanie sędziego Pawła Juszczyszyna.

"Kolejnym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziego Nawackiego jest jego druga kadencja jako członka Krajowej Rady Sądownictwa, która nastąpiła w sytuacji, w której wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 roku nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej" – przekazało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czytaj także: https://natemat.pl/395765,smiszek-i-gasiuk-pihowicz-o-slowach-macieja-nawackiego-ws-ukrainy

Więcej informacji wkrótce.