Polak wprawił Włochów w osłupienie. Niewiarygodne, co zrobił na stoku narciarskim

Natalia Kamińska

P olscy turyści potrafią dać się we znaki pracownikom branży wypoczynkowej za granicą. Swoją "cegiełkę" dołożył właśnie nasz rodak we Włoszech. Włosi nie mogli uwierzyć, co zrobił na stoku.