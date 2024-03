Lewandowski ujawnił, o co chodzi z nim i Julią Żugaj. "Spotkałem się..."

Na jednej z najnowszych konferencji w kierunku Roberta Lewandowskiego padło pytanie o... Julię Żugaj. Piłkarz w końcu odniósł się do tej sprawy. Ujawnił, gdzie faktycznie się spotkali.

Robert Lewandowski o Julii Żugaj. Fot. Beata Zawadzka/East News

Jak wiadomo nie tylko świat sportu, ale i zakulisowe życie piłkarzy jest dla fanów ciekawe. Przekonał się już o tym Robert Lewandowski, który ostatnio na spotkaniu prasowym usłyszał zaskakujące pytanie od jednego z dziennikarzy. Nie krył zaskoczenia, gdy ten zapytał go o Julię Żugaj i o to, czy uważa się za tzw. "żugajkę", czyli fana/obserwatora influencerki.

Lewandowski odpowiada na pytanie o Żugaj. Faktycznie się spotkali?

– Robert, ja mam do ciebie takie pytanie, ponieważ ostatnio twoja forma wyraźnie zwyżkuje i chciałbym Cię zapytać, czy ma to jakiś związek ze spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może "żugajką" – zapytał podczas konferencji prasowej Roberta Lewandowskiego Wiktor Chrabąszcz z "Faktu".

Po usłyszeniu pytania, Lewandowski... prychnął. Złapał się za głowę, a prowadzący konferencję zapytał sportowca, czy ten chce odpowiedzieć. "Lewy" coś zaczął mówić, ale ostatecznie odstąpił. Powiedział tylko z uśmiechem: "Naprawdę?".

Wiktor Chrabąszcz został jednak zdyscyplinowany. Prowadzący konferencję zwrócił się poważnie: – Może jednak zajmijmy się kwestiami sportowymi – skomentował i udzielił głosu kolejnemu z dziennikarzy.

Dopiero później "Lewy" odniósł się do pogłosek na temat stosunków, jakie miałaby go łączyć z popularną twórczynią internetową.

– To pytanie było poniżej pasa – stwierdził. – Spotkałem się ostatnio z Żugaj, to taka influencerka, była w Barcelonie. Dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy wpłynęło to na moją formę i czy jestem "Żugajką". Serio...? – mówił Lewandowski we vlogu "Łączy nas Piłka".

Dodajmy, że Żugaj cieszy się dużą popularnością w sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,3 mln użytkowników. Od najmłodszych lat próbuje też rozwinąć swoją karierę jako wokalistka.

Szersza publiczność usłyszała też o niej, gdy Żugaj wzięła udział w influencerskim projekcie Team X, który polegał na organizacji programu celebryckiego "na kształt "Big Brothera".