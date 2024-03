Michał Szpak ostatnio wyznał, że mógłby "zrobić sobie piersi i zostać Michaliną". W nowym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego wokalista tłumaczył się z tych słów. Mówił to na serio? – Może byłbym piękną kobietą – stwierdził.

Michał Szpak wyjaśnia słowa o "zostaniu Michaliną". Fot. Pawel Wodzynski/East News

Szpak o zmianie płci. Chce zostać Michaliną?

Jeszcze w 2023 roku Michał Szpak zagościł w podcaście Żurnalisty. Wyjawił tam kilka faktów ze swojego życia. Mówił też wiele o wyrażaniu siebie. Wówczas padła sugestia o operacji korekty płci:

– Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? Mam totalną potrzebę eksploracji. Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: "Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny".

Z kolei w marcu tego roku artysta pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. Showman zaprosił jurorów nowego formatu TVN "Czas na show. Drag Me Out". Obok Anny Muchy i Andrzeja Seweryna za stołem jurorskim zasiada również Szpak.

Prowadzący podczas rozmowy nawiązał do słów gwiazdora o "zostaniu Michaliną". – Tak, tak, ja serio miałem taką wizję, że skoro dochodzi teraz mój wiek do 40-tki, żeby spróbować, jak to jest w tej drugiej roli – mówił. – Mówisz poważnie? – dopytał Wojewódzki z niedowierzaniem.

– Nie – odparł Szpak, a publiczność zaczęła się śmiać. – Może byłbym piękną kobietą, nie wiadomo – dodał po chwili.

Michał Szpak o swojej orientacji w programie Kuby Wojewódzkiego

Ponadto padły też pytania o orientację seksualną. – Naprawdę miłość nie ma płci? – zwrócił się do swojego gościa dziennikarz, nawiązując do wcześniejszych wywiadów Szpaka. – Nie ma płci dla mnie. Absolutnie – zareagował piosenkarz. – Czyli panseksualizm... – ciągnął ten wątek gospodarz programu.

Kolejne wyznanie Szpaka zszokowało nawet "króla TVN". – Ty mógłbyś np. być takim... Sugar daddy! – stwierdził artysta, uśmiechając się do kamery.

– Czujesz, że ja jestem gejem? Postawmy sprawę jasno, Michał – rzucił Wojewódzki, odnosząc do licznych plotek. – Ja może powiem tak: Jak się popieści, to się... Wiadomo... – odpowiedział Szpak, ucinając temat.