Rolnicy mieli podpisać porozumienie, ale protestują dalej. Dlaczego? "To już bardziej polityka"

Natalia Kamińska

Przedstawiciele rolników w nocy z wtorku na środę podpisali z ministrem rolnictwa uzgodnienie, którego nie chcą nazywać porozumieniem i... wrócili do dalszych protestów. O co chodzi rolnikom? Przecież nie o to, że rząd nie traktuje ich poważnie i nie chce z nimi rozmawiać jak było to za czasów PiS? W rozmowie z naTemat.pl wyjaśnia to była wiceministra rolnictwa prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz.