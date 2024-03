W czwartek o godz. 20:45 rozpoczął się bój Polaków o awans na Euro 2024. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do wzruszającego momentu. Wśród dzieci wyprowadzających piłkarzy na boisko była córka Roberta Lewandowskiego, Klara. Wyprowadziła tatę za rękę – miejmy nadzieję, że po wygraną!

Klara Lewandowska wyprowadziła tatę na boisko Fot. TVP SPport

Czwartkowy mecz na PGE Narodowym w Warszawie jest wyjątkowy dla Roberta Lewandowskiego z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest czysto sportowy: wywalczenie awansu z drużyną na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Drugi jest... prywatny, a konkretnie rodzinny. W tunelu, na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego, obok kapitana Biało-Czerwonych pojawiła się jego córka Klara, a kiedy arbiter dał sygnał do wyjścia, chwyciła go za rękę i wyprowadziła na murawę stadionu narodowego. Dla 6-latki był to debiut w takiej roli.

Klara Lewandowska wyprowadziła tatę na boisko

"O proszę. Klara wyprowadzała Roberta na murawę. Może mu przyniesie w końcu szczęście" – to tylko jeden z komentarzy, jaki pojawił się w sieci tuż przed meczem Polska – Estonia, który nasi piłkarze muszą wygrać, by wciąż zachować szanse na awans na Euro 2024.

Zdjęcia córki dodała też w relacjach na Instastories Anna Lewandowska, która również pojawiła się na stadionie. Żona naszego snajpera dołączyła do wpisu kilka emotikonek. Zraz po tym, jak Polacy rozpoczęli walkę o Euro 2024, Klara razem z mamą były już na trybunach, by dopingować Biało-Czerwonych.

Polacy walczą o awans na Euro 2024

Polacy wypuścili z rąk szansę na awans na Euro 2024 w grupowej rywalizacji. Mimo to Biało-Czerwoni wciąż mogą jeszcze wywalczyć przepustkę do turnieju. Warunkiem są wygrane w barażach.

Na Euro awansują trzy zespoły z trzech ścieżek rywalizacji. Trzeba wygrać w nich dwa mecze, a jeśli 90 minut w każdym z tych spotkań nie przyniesie rozstrzygnięcia, będą dogrywki i rzuty karne.

Quiz: 10 trudnych pytań przed barażami Polaków o Euro

W pierwszym meczu w ścieżce A reprezentacja Polski gra z Estonią i "na papierze" to drużyna Michała Probierza ma większe szanse na zwycięstwo. W tym samym czasie Walia gra z Finlandią.

I to właśnie jedna z tych ekip zmierzy się we wtorek 26 marca ze zwycięzcą spotkania Polska – Estonia. Czyli w skrócie, musimy pokonać Estonię oraz Walię lub Finlandię, by cieszyć się z awansu do Euro 2024.