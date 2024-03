Kto będzie ambasadorem Polski w USA? Sikorski rzucił znane nazwisko

Wśród kandydatów na 50 nowych ambasadorów jest 49 zawodowych dyplomatów i jeden kandydat polityczny – takiej informacji udzielił minister spraw zagranicznych w piątkowych "Faktach po faktach" w TVN24. "Rodzynkiem" ma być przymierzany do placówki w Stanach Zjednoczonych senator KO Bogdan Klich. To były minister obrony narodowej w poprzednich rządach Donalda Tuska (2007-2011).

Radosław Sikorski z wizytą w Czechach, 21.03.2024. fot. MICHAL CIZEK/AFP/East News

Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzem podkreślił, że Bogdan Klich to jedyna kandydatura polityczna. W rządzie Koalicji 15 października normą mają być bowiem nominacje dla zawodowych dyplomatów. Jak zauważył polityk, to odwrócenie tendencji z czasów władzy PiS, gdy Polskę reprezentowali nie profesjonaliści, ale osoby spoza służby zagranicznej.

Od 2021 roku ambasadorem Polski w USA jest nominat PiS Marek Magierowski, który przed rządami Zjednoczonej Prawicy był dziennikarzem m.in. "Rzeczpospolitej", "Przewodnika Katolickiego" i Telewizji Republika. Czy prezydent Andrzej Duda zgodzi się na to, by zastąpił go Bogdan Klich?

Minister Sikorski nawiązał do teorii spiskowych rozpowszechnianych przez PiS na temat rzekomego zamachu w Smoleńsku, w którym rzekomo udział miał wziąć właśnie były szef MON. – Niech pokażą cień dowodu na zamach smoleński, to obiecuję, że zrezygnuję z tej kandydatury – powiedział min. Radosław Sikorski. Szef MSZ bierze pod uwagę sprzeciw Andrzeja Dudy, prezydenta wywodzącego się z PiS, wobec kandydatur na stanowiska ambasadorskie, jednak uważa, że głowa państwa sama by sobie szkodziła takim podejściem, jako że amatorów zastąpiliby zawodowcy. – Byłoby to zdumiewające – ocenił minister.

Kim jest Bogdan Klich?

Bogdan Klich urodził się w 1960 roku w Krakowie. Jako nastolatek zaangażował się w działalność demokratycznej opozycji. W drugiej połowie lat 80. ukończył studia lekarskie na krakowskiej Akademii Medycznej, a także historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był internowany w stanie wojennym.

Po transformacji ustrojowej działał w Unii Demokratycznej, Unii Wolności, a w 2001 roku przystąpił do Platformy Obywatelskiej, z ramienia której objął stanowisko ministra obrony w latach 2007-2011. Potem pełnił funkcję senatora.

