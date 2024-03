Wstrząsający finał policyjnego pościgu w Pruszkowie. W pobliżu węzła na autostradzie A2 funkcjonariusze strzelając w opony uciekającego auta, postrzelili 15-letnią pasażerkę.

Policyjny pościg w Pruszkowie. Policjant postrzelił 15-latkę Fot. Komenda Stołeczna Policji

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (24-25 marca). Policjanci z Pruszkowa chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę osobowego peugeota. Ten nie zareagował jednak na wezwanie do zatrzymania się. Zignorował sygnały, uderzył w radiowóz, a następnie zaczął uciekać.

Kierowca pędził na złamanie karku ulicami Pruszkowa, łamiąc przy okazji wszelkie możliwe przepisy i nie trzymając się drogi. Jadąc pod prąd stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W czasie pościgu kilkukrotnie doszło do kontaktu z policyjnym radiowozem.

W pobliżu węzła Pruszków na autostradzie A2 mężczyzna gwałtownie zatrzymał samochód. Gdy podbiegł do niego jeden z policjantów, ponownie ruszył, usiłując potrącić funkcjonariusza.

Wtedy drugi z policjantów sięgnął po broń i oddał kilka strzałów, celując w opony samochodu. Nie powstrzymało to jednak uciekiniera, który kontynuował swój rajd.

Pościg zakończył się dopiero kilka kilometrów dalej, w Ożarowie Mazowieckim. Tu mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, auto dachowało.

Policjanci wydobyli z leżącego samochodu kierowcę oraz dwie pasażerki. Młodsza z nich, 15-latka, krwawiła. Szybko okazało się, że to rana postrzałowa. Dziewczyna została trafiona w udo. Ranną przewieziono do szpitala. Komenda Stołeczna Policji (KSP) informuje, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Druga z pasażerek, 17-latka, nie odniosła obrażeń i została już przekazana rodzicom. Nic nie stało się także kierowcy.

Policjanci szybko ustalili, że siedzący za kierownica peugeota 24-letni mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – prawdopodobnie dlatego nie zatrzymał się do kontroli.

Okazało się też, że mężczyzna był wcześniej notowany za kierowanie samochodem w stanienie nietrzeźwości, a także za posiadanie środków odurzających.

Prokuratura i BSW sprawdzą policjantów, którzy strzelali w pobliżu A2

Komenda Stołeczna Policji podaje, że w tej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. Śledczy z policyjnych służb kontrolnych analizują przebieg interwencji pod kątem ewentualnych uchybień funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w pościgu i sięgnęli po broń strzelając na tyle niefortunnie, że doszło do zranienia pasażerki samochodu.

Przebieg wydarzeń komentują internauci. Pod wpisem KSP w serwisie X rozgorzała dyskusja. Dostało się i kierowcy i policjantom.

"Skoro uciekał , to chyba miał coś na sumieniu . Nikt uczciwy nie boi się kontroli" – napisał jeden z użytkowników X. Kolejny komentował jednak w zupełnie innym tonie: "Trzeba nie mieć wyobraźni by strzelać do auta widzą ze w nim są pasażerowie. Spróbujcie tak strzelać do swojej rodziny w aucie. Won z policji".