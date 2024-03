Kuriozalne słowa w TV Republika. Prowadzący porównał katastrofę smoleńską do... raka księżnej Kate

W TV Republika Jacek Sobala postanowił porównać wiadomość o nowotworze księżnej Kate z... katastrofą smoleńską. To nie pierwszy raz, kiedy na antenie telewizji prowadzący łączy ze sobą dwie zupełnie różne sprawy.

Jacek Sobala z TV Republika porównał sprawę raka księżnej Kate z katastrofą smoleńską. Fot. YouTube / Telewizja Republika; People

W TV Republika porównano raka księżnej Kate do katastrofy smoleńskiej

W jednym z ostatnich odcinków programu "Dzisiaj" Jacek Sobala zabrał głos w sprawie doniesień z Wielkiej Brytanii, które dotyczą stanu zdrowia księżnej Kate. U żony księcia Williama zdiagnozowano nowotwór.

Przez wiele tygodni - aż do momentu przedstawienia oficjalnego oświadczenia - wielu internautów spekulowało na temat "zniknięcia" synowej Karola III po styczniowej operacji jamy brzusznej.

Sobala skupił się w swojej wypowiedzi na antenie właśnie wokół wspomnianych domysłów dotyczących Kate Middleton.

– Wczoraj poinformowano, że księżna Kate walczy z rakiem i przechodzi chemioterapię. Skoro to nie tak, że porwali ją kosmici, to nieprawda, że książę William ma romans, no to o czym teraz będą spekulować angielskie tabloidy? A może napiszą prawdę i napiszą, że wspiera ją cały naród? – mówił.

Następnie prowadzący TV Republika porównał informacje wokół raka księżnej Kate do katastrofy smoleńskiej. – Toutes proportions gardées. My, jako naród, przeżyliśmy coś takiego po smoleńskiej tragedii. Kiedy na krótko okazało się, że są normalne zdjęcia śp. pary prezydenckiej – oznajmił, nawiązując do katastrofy polskiego Tu-154 w 2010 roku.

To nie pierwsze takie porównanie wygłoszone przez pracownika stacji. W połowie lutego w odniesieniu do śmierci Aleksieja Nawalnego gospodarz programu "Dzisiaj" wspomniał o "ofiarach Putina". – Lista jest długa, a są jeszcze wojny. Czeczenia, Ukraina - to setki tysięcy niewinnych ofiar, kobiet i dzieci – podkreślił.

Później zmienił temat rozmowy na premiera. – Ale dzisiaj, gdy świat krzyczy: "Putin to zabójca", pamiętajmy, że na czele polskiego rządu stoi człowiek, który spotykał się z Putinem, bo jak mówił: "chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest" – kontynuował, nawiązując do słów szefa polskiego rządu z 2007 roku.

Księżna Kate ma nowotwór

W piątek (23 marca) brytyjska telewizja państwowa BBC wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate po długiej nieobecności w mediach ogłosiła, że poddała się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak wykryto u niej nowotwór.

– To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności. Kilka dni po występie Kate w telewizji Pałac Kensington wydał nowy komunikat. Tym razem przekazał podziękowania następcy tronu i jego małżonki. W oświadczeniu czytamy, że książę i księżna są niesamowicie wzruszeni wiadomościami płynącymi od obywateli Wielkiej Brytanii, a także reszty świata.

***

Rozwiąż nasz quiz!

Czytaj także: https://natemat.pl/548351,palac-kensington-wydal-oswiadczenie-dot-ksieznej-kate-apel-ma-drugie-dno