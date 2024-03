Telewizja BBC wyemitowała oficjalne oświadczenie księżnej Kate, w którym poinformowano, że wykryto u niej chorobę nowotworową. – Zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii – poinformowała żona następcy brytyjskiego tronu. Jak poinformowała w nagraniu "jest teraz na wczesnym etapie tego leczenia".

Kate Middleton choruje na nowotwór. Brytyjska księżna przerwała milczenie Fot. BBC Studios / Avalon/Photoshot/East News

Brytyjska telewizja państwowa BBC o godzinie 19:00 czasu lokalnego (19:00 w Polsce – przyp. red.) wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate ogłosiła, że poddaje się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak testy przeprowadzone po operacji brzucha, którą przeszła w styczniu, wykazały obecność raka. Żona następcy tronu ogłosiła, że czuje się dobrze i jest gotowa na długotrwałe leczenie.

"W związku z tym mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej i jestem teraz na wczesnym etapie tego leczenia" – podkreśliła.

"To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny" – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności.

Co się działo z księżną Kate?

Na początku roku żona syna króla Karola III przeszła operację jamy brzusznej. Pod koniec stycznia brytyjskie media i przedstawiciele rodziny królewskiej przekazali, że "żona księcia Williama opuściła klinikę w Londynie", w której spędziła dwa tygodnie.

Do tej pory nie wiadomo było, jaki był powód operacji, a spekulacji na temat stanu zdrowia księżnej nie brakowało. Przypomnijmy, że niespełna kilka tygodni temu dziennikarka magazynu "Fiesta" zdecydowała się na odważne twierdzenie. Jej zdaniem Pałac Buckingham zataił przed opinią publiczną realny stan zdrowia księżnej. Jak się okazało, miała rację.

Jak poinformował magazyn, operacja wcale nie przebiegła tak pomyślnie, jak zapewniano. Mało tego lekarze mieli walczyć o życie Kate, zamiast dokonywać rutynowego zabiegu.

Z kolei informator magazynu "In Touch" podkreśla, że rekonwalescencja żony następcy tronu może jeszcze trochę potrwać. "Prawda jest taka, że jest bardzo chora. Jest gorzej, niż ktokolwiek przypuszcza" – podaje wspomniane czasopismo.

Z oficjalnych doniesień Pałacu Kensington wiadomo było jednak, że Kate nie wróci prędko do pracy. Jeszcze do niedawna informowano, że publicznie ma pojawić się dopiero po świętach wielkanocnych. Jednak w oficjalnej sytuacji, nie jest to tak pewne.

Drugi nowotwór w rodzinie królewskiej

Brytyjska rodzinka królewska przechodzi ostatnio bardzo trudny okres. To już drugi nowotwór u royalsów. Przypomnijmy, że jakiś czas temu o swoim nowotworze poinformował Król Karol III. Zatem nie jest tajemnicą, że wszystkie "królewskie obowiązki" spadły na barki królowej Camilli i księcia Williama.

Mimo wszystko następca tronu jest w stałej gotowości. Jak podaje informator magazynu "In Touch", jeżeli jego małżonka będzie go potrzebowała, natychmiast rzuci wszystko, by ją ratować.