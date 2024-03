Tyle kosztuje komunia u Magdy Gessler. Kwota za "talerzyk"... zwala z nóg

Ceny w restauracjach Magdy Gessler od lat budzą skrajne emocje. Niebawem zaczną się Pierwsze Komunie Święte. Ile trzeba zapłacić za przyjęcie z tej okazji w lokalu słynnej restauratorki? Cena za "talerzyk" zwala z nóg.

Ile kosztuje komunia w słynnym lokalu Magdy Gessler? fot Adam Jankowski/REPORTER

Choć Pierwsza Komunia Święta powinna skupiać się przede wszystkim na duchownym przeżyciu, to od lat sprowadza się jednak bardziej do... drogich prezentów i wystawnych przyjęć.

Rodzice stają na głowie, aby spotkanie organizowane po kościelnej uroczystości miało naprawdę specjalne miejsce i oprawę. Ponadto liczba gości niekiedy przypomina "małe wesele".

Koszty przyjęcia komunijnego w "U Fukiera" Magdy Gessler

Ile za przyjęcie po Komunii Świętej trzeba zapłacić w 2024 roku? Postanowił to sprawdzić Dymitr Błaszczyk, który prowadzi kanał na YouTube "Sprawdzam jak".

Zadzwonił do kilku restauracji znanych gwiazd, ale także do "zwykłego" lokalu. Założył, że takie przyjęcie liczyłoby 25 osób. Zależało mu na przystawce, zupie, daniu głównym oraz deserze. Do tego dochodziły niekiedy koszt napojów i serwisu.

Okazało się, że z ofert sprawdzonych przez youtubera najdroższa była ta z restauracji Magdy Gessler u "Fukiera". Tam za takie przyjęcie trzeba zapłacić 11 200 złotych.

– Wychodzi cztery stówy za talerzyk plus 12,5 proc. serwisu. Mamy pierwszą restaurację, która przekracza 10 tys. zł – relacjonował zaskoczony twórca. – Bardzo dobre jedzenie, ale ta cena... – dodał wymownie.

Dla porównania Błaszczyk zadzwonił też do warszawskiej restauracji, która serwuje swojskie potrawy i nie należy do żadnej gwiazdy. Tutaj przyjęcie na 25 osób kosztuje 3,5 tys. złotych, talerzyk wyniósłby więc 140 złotych.

Youtuber dowiedział się również, że w lokalu "Stary Dom", który firmuje swoją twarzą Piotr Adamczyk, zapłacilibyśmy 9 600 złotych. Z kolei u Borysa Szyca w "Restauracji Akademia" 8 440 zł.

Krakowski lokal "Zalipianki" Ewy Wachowicz za przyjęcie komunijne liczy sobie 6 050 zł. Najmniej – z branych pod uwagę przez youtubera gwiazd – chce Kuba Wojewódzki i jego restauracja "Niewinni Czarodzieje 3.0" w Gdyni. Zapłacilibyśmy tam 5 500 zł.

Dymitr Błaszczyk swój eksperyment podsumował taki słowami: – Powiem krótko. To ile trzeba zapłacić za organizację przyjęcia po Komunii Świętej, zwala z nóg!