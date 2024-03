Księżom z parafii pw. św. Marcina w Żninie nie spodobało się zachowanie parafian w czasie Wielkiego Postu. Duchownych zbulwersowało, że w tym szczególnym czasie wierni uczestniczą w różnego typu imprezach, np. chodzą na dyskoteki. Do sprawy odniósł się burmistrz, który przypomniał, że... w mieście nie ma żadnych klubów.

Księża wzięli na celownik parafian-imprezowiczów. "Ogromne zgorszenie". FOT. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Księża z parafii pw. św. Marcina w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie) wystosowali do wiernych nietypowe oświadczenie. Duchowni wzięli na celownik parafian, którzy w czasie Wielkiego Postu "organizują lub uczestniczą w zabawach". Pod komunikatem podpisali się ks. kanonik Piotr Rutkowski oraz wikariusz ks. Jarosław Banasiak.

Księża skrytykowali parafian-imprezowiczów

"Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani postawą w okresie Wielkiego Postu niektórych parafian, którzy w tym świętym czasie nie tylko organizują, ale uczestniczą w dyskotekach i zabawach okolicznościowych. Taka postawa jest amoralna, niewychowawcza i stanowi ogromne zgorszenie dla wszystkich wierzących" – napisali duchowni w oświadczeniu cytowanym przez bydgoską "Gazetę Wyborczą".

Sprawę skomentował burmistrz miejscowości Robert Luchowski. – Rzeczywiście, jeśli ktoś jest głęboko wierzący, powinien unikać hucznych zabaw. Z drugiej strony, zawsze to indywidualna decyzja i każdy musi ją podjąć w zgodzie z własnym sumieniem – zauważył w rozmowie z o2.pl

"Ja bym nie dramatyzował"

Samorządowiec zwrócił jednak uwagę na ciekawy szczegół. W swoim komunikacie księża wspomnieli o uczestniczeniu w dyskotekach, a jak podkreślił włodarz... w Żninie nie ma takich przybytków. – Być może ktoś się pochwalił księżom imprezą, a może zauważyli jakąś zabawę. Ja bym jednak nie dramatyzował, w naszym mieście nie jest aż tak źle – stwierdził Luchowski.

Głos w sprawie zabrała również Archidiecezja Gnieźnieńska, do której należy żnińska parafia. Biskupem jest tam prymas Polski Wojciech Polak. – Troska o dobro duchowe wiernych zakłada potrzebę całościowego przekazu treści wiary i zasad moralnych – skomentował w o2.pl rzecznik archidiecezji, ks. Remigiusz Malewicz.

Duchowny zaznaczył również, że do zasad moralnych należy nie tylko dekalog, ale m.in. pięć przykazań kościelnych. Czwarte z nich mówi o powstrzymaniu się od udziału w zabawach w czasie Wielkiego Postu.

– Wielki Post jest dobrą okazją, by także o tym przykazaniu przypomnieć, tłumacząc wiernym sens postu, pokuty czy wstrzemięźliwości. W odniesieniu do wydanego oświadczenia przez wspomnianą parafię ksiądz prymas poprosił księdza dziekana, by zwrócił uwagę duszpasterzom na odpowiedni styl komunikowania się z wiernymi –tłumaczył rzecznik.

Czym jest Wielki Post?

Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie przygotowują się do świąt wielkanocnych. Rozpoczyna się w Środę Popielcową, czyli 46 dni przed Wielką Niedzielą. W tym czasie Kościół zaleca między innymi wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o uczestnictwo w rozmaitych imprezach.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego zapisano, że jest to specjalny czas praktyki pokutnej. Tradycja ta nawiązuje do 40-dniowego postu Jezusa Chrystusa.