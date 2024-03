Ziobro na celowniku służb specjalnych i prokuratury. Szef MSWiA: To jasny sygnał

Jakub Noch

J ak informowaliśmy w naTemat.pl, ABW weszła do mieszkań kilku czołowych polityków Suwerennej Polski, w tym samego Zbigniewa Ziobry. Czynności operacyjnych dokonano także w siedzibach podmiotów gospodarczych, do których mogły dotrzeć pieniądze, jakie z Funduszu Sprawiedliwości przekazano na fundację pewnego kontrowersyjnego egzorcysty. Do całej tej sprawy w krótkim komentarzu odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński.