TikToker modowy wyłożył karty na stół! Nie zostawił suchej nitki na butiku Kaźmierskiej

Znany influencer modowy postanowił wyrazić swoje zdanie na temat butiku Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka znana z programu "Królowe Życia" od dawna prowadzi w sieci sprzedaż ubrań. Jak przekonuje TikToker, znane marki wcale nie są oryginalne. Zarzucił biznesmence oszukiwanie ludzi. Ma dla niej także pewną radę.

TikToker modowy uderza w butik Kaźmierskiej. Zarzuca jej sprzedaż podróbek Fot. tiktok.com / @czech_guy_in_warsaw

Influencer Matěj znany jest na platformie TikTok pod pseudonimem @czech_guy_in_warsaw. Na swojej kanale porusza tematykę modową. Zdarzyło już mu się ocenić styl Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem swoją uwagę postanowił skupić na Dagmarze Kaźmierskiej znanej z programu "Królowe Życia" TTV.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie zainteresowanie medialną działalnością Kaźmierskiej wzrosło. Wszystko za sprawą jej ostatniego reality show "Dagmara szuka męża" emitowanego na antenie Polsatu. Oprócz tego celebrytka z początkiem marca dołączyła do grona uczestników "Tańca z Gwiazdami", gdzie wciąż pozostaje w walce o Kryształową Kulę.

"Królowa życia" oprócz telewizyjnych działań jest również bizneswoman. W Kłodzku prowadzi butik z ubraniami, które również sprzedaje za pomocą internetu. Tym razem Czech Guy in Warsaw postanowił wziąć na tapet biznes "Królowej Życia", którego jak się okazało, zaskoczyły wygórowane ceny odzieży.

– Dagmara Kaźmierska i jej butik. Intrygują mnie te wybitnie wysokie ceny. Ale jak dobrze wiemy, premium i luksus się cenią – powiedział na wstępie Matěj. Po chwili zaprezentował screena z live'a, na którym widać Kaźmierską prezentującą czerwony portfel "Louis Vuitton". – Tutaj portfel z Louis Vuitton za jedyne 450 złotych. To kosztowało ponad tysiąc – podsumował, wskazując na swoją bransoletkę tej samej marki.

– Cytuję: "Pie*dolnik za 250 złotych" Taki Chanel'owski ten pie*dolnik. Frapujące także było obuwie marki Versace. Zastanawia mnie, kto to nosi, ale przecież moda nie zna granic. Jak widać, nie ma też granic w inspirowaniu się takimi markami jak Gucci – wymieniał Czech Guy in Warsaw. Po tych słowach zaprezentował fragment live'a, na którym Kaźmierska próbuje sprzedać oryginalny komplet.

– 800, dzisiaj daje go za 300 niech idzie w ch*j. Niech ja jego nie widzę – mówi na nagraniu "Królowa życia". Influencer modowy nie zamierzał odpuszczać i kontynuował wyliczankę: – Sweter z Versace za 300 złotych?! Naprawdę? Moi drodzy to nie jest Givenchy, to jest Gil Santucci, a Gil Santucci się ceni. W końcu to są tylko zawijast w drugą stronę. Kogo to interesuje – kpił z Kaźmierskiej Matěj.

Na koniec Czech Guy in Warsaw wymownie podsumował butik Kaźmierskiej. Influencer pozwolił sobie nawet dać jej jedną radę.

– Nigdy w życiu bym tego nie kupił. Dla mnie jest to bazar. Nie mniej decyzję pozostawiam wam, a pani Dagmarze rekomenduję włączenie progu wieku, ponieważ tych wulgaryzmów słuchają dzieci, które mają 7, 10, 12 lat. Ja mam 22 i dla mnie to za dużo – podsumował influencer.