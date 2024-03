Magda Gessler dała radę Polakom przed Wielkanocą. Postawiła sprawę jasno

Wielkanocne potrawy nie są obce Magdzie Gessler. Restauratorka przy swoim doświadczeniu wie, ile mogą one sprawić kłopotów. Dlatego w najnowszym wywiadzie gwiazda "Kuchennych rewolucji" zdecydowała się dać radę Polakom. Zdradziła, z czego powinni zrezygnować... Przynajmniej na jakiś czas.

Gessler o Wielkanocy. Dała radę Polakom, co powinni zrobić przed świętami Fot. instagram.com / @magdagessler_official

Magdę Gessler większość Polaków kojarzy dzięki "Kuchennym Rewolucjom", emitowanym na antenie TVN. Przez lata zapracowała sobie na miano prawdziwej ikony w świecie kulinariów. Jednak warto podkreślić, że jej działalność telewizja to jedna, zaś drugie to własne interesy. Bowiem Gessler prowadzi legendarną, warszawską restaurację "U Fukiera" – która nie jest jej jedyną. Do tego ma sklep internetowy z tradycyjnymi potrawami i przysmakami "Delikatesy u Fukiera".

Gessler o Wielkanocy. Dała radę Polakom, co powinni zrobić przed świętami

Restauratorka przy okazji nadchodzących świąt wielkanocnych dała radę Polakom. Gessler w najnowszym wywiadzie zwróciła uwagę na problem z doborem mięsa. Zaproponowała, by każdy starał się je nabywać ze sprawdzonych miejsc. Mało tego, podkreśliła, jak ważne jest również korzystanie z usług osób doświadczonych w jego obróbce.

"Na Wielkanoc nie podawajmy tego, co codziennie. Czyli może jednak warto pościć, żeby później zjeść szynkę. Tylko żeby ta szynka była naprawdę szynką. Trzeba poszukać jej w najlepszym wydaniu. Może ktoś ją urządzi dla nas z najbliższej rodziny? Może gdzieś ją znajdziemy w idealnej formie?" – rozmyślała Gessler w rozmowie z "Faktem".

Mało tego, gwiazda "Kuchennych rewolucji" wyjaśniła, że mięso z drobiu nie jest jedynym możliwym wyborem. Co według niej jest niezbędne na wielkanocnym stole? Restauratorka poleciła tradycyjny boczek z chrzanem. Zdradziła, że biała kiełbasa także może ucieszyć podniebienie wielkanocnych smakoszy.

"Powinniśmy odsunąć się trochę od drobiu. Od tego typu rzeczy. Trochę pościć. Rzeczywiście. A potem na święta wielkanocne żur na białej kiełbasie. Zrobić sobie białą kiełbasę albo zamówić tam, gdzie ona jest faktycznie biała, a nie różowa z saletrą. Dobry chrzan, który jest podstawą do każdego dobrze upieczonego boczku. Cudowna sałatka jarzynowa, jajka faszerowane po polsku. Cudowne ciasta, mazurki, baby wielkanocne. Jeżeli naprawdę się tego przyłożymy od serca, to nie musi być tego dwieście. Niech będzie osiem dań, ale za to genialnych" – podsumowała w rozmowie z tabloidem.

Ile kosztują dania w menu wielkanocnym u Magdy Gessler?

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Wchodząc na stronę delikatesów królowej polskiej gastronomii, dostępna jest możliwość zamówienia wielkanocnych dań. Większość zapewne zadaje sobie pytanie: ile zapłacimy za przysmaki od Gessler?

W tym roku za jajka faszerowane pieczarkami i koperkiem (5 połówek) trzeba zapłacić 38 złotych (w 2023 roku: 35 zł). Z kolei jajka, które w środku mają farsz z polską szynką to już koszt 41 zł (w 2023: 38 zł). Za sałatkę jarzynową (300 g), której nie może zabraknąć na polskim stole we Wielkanoc, u Gessler wydamy 43 złote.

W menu słynnej restauratorki są także typowe świąteczne zupy. Za barszcz biały na zakwasie trzeba zapłacić 69 zł za pojemność 900 ml (tutaj różnica z roku poprzedniego to tylko jeden zł). Krem chrzanowy na zakwasie z żuru z pulpetami cielęcymi dostępny jest w cenie 79 zł (rok temu – taka sama cena).

Wśród mięs przygotowanych przez zespół Gessler znajdziemy: schab pieczony ze śliwką po 78 zł/0,5 kg (w 2023: 75 zł), boczek marynowany po polsku po 79 zł/0,5 kg (tutaj różnica w cenie z ubiegłego roku jest duża, w 2023 koszt boczku to 42 zł).

Nie mogło zabraknąć także słodkości. Cena mazurka różanego to 67 zł (rok temu za mazurka trzeba było zapłacić 65 zł). Nie zmieniła się natomiast cena baby drożdżowej z bakaliami to nadal 88 zł za 1,2 kg.