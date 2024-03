T elewizja Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego. Jego adresatem została TV Republika za naruszenie praw programu "Jedziemy" należących do TVP. Kwota zażądanego zadośćuczynienia to około milion złotych.





TVP pozywa TV Republika. Żądają ogromnego zadośćuczynienia za program Rachonia

Kamil Frątczak

Telewizja Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o pozwie skierowanym do Sądu Okręgowego. Jego adresatem została TV Republika za naruszenie praw programu "Jedziemy" należących do TVP. Kwota zażądanego zadośćuczynienia to około milion złotych.