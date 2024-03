Izabella Krzan nigdy nie była tak szczera. Zdradziła, jaki był stosunek TVP do WOŚP

Po pożegnaniu się z TVP Izabella Krzan dołączyła do internetowego świata, stając się jedną z gwiazd na kanale Stanowskiego. Teraz prowadzi format śniadaniowy razem z raperem Tede. W ostatnim wydaniu programu gospodarze poruszyli temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Krzan wypaliła, jaki stosunek do akcji charytatywnej miał jej były pracodawca.

Izabella Krzan w Kanale Zero. Zdradziła stosunek TVP do WOŚP-u Fot. twitter.com / @OficjalneZero

Przypomnijmy, że 24 stycznia Izabella Krzan zamieściła pożegnalny wpis na Instagramie. Potwierdziła rozstanie z "Pytaniem na Śniadanie".

"A to feler, westchnął seler! Dziękuję Wam za wspaniałą trzyletnią przygodą w 'PnŚ'! Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę (...) a Tobie Mordzia, Tomasz za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy. Czuję w kościach, ze niebawem spotkamy się TU lub TAM i mam nadzieje, że wyruszycie w tę podróż ze mną!" – napisała.

***

Rozwiąż nasz quiz o aktorach!

***

Izabella Krzan w Kanale Zero. Zdradziła stosunek TVP do WOŚP-u

Choć początkowo informowano, że Krzan miała otrzymać ofertę zatrudnienia od jednej z konkurencyjnych stacji telewizyjnych, to znalazła się w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Właśnie tam prowadzi poranne pasmo śniadaniowe, a towarzyszy jej w tym Jacek Graniecki, znany jako Tede.

Była gospodyni "Pytania na Śniadanie" rozgościła się już w Kanale Zero. Poprowadziła kilka wydań formatu. Mimo tego nie zapomniała atmosfery, która panowała na korytarzach na Woronicza. W ostatnim odcinku Krzan wróciła wspomnieniami do pracy u publicznego nadawcy za czasów Prawa i Sprawiedliwości.

W pewnym momencie rozmowa gospodarzy zeszła na tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Prezenterka nie owijała w bawełnę i szczerze zdradziła, jaki stosunek do akcji charytatywnej miała TVP.

– Ja przez kilka lat pracowałam w instytucji, która nie pozwalała nam brać udziału w WOŚPie, dlatego ja wspierałam finansowo, albo do puszki, albo przelewem – poinformowała. – No, ale co – nie można było serduszek nosić na korytarzu? – dopytywał Tede. – No była chyba taka pogodynka, która wyszła na antenę z serduszkiem i koniec... Teraz ona wróciła do TVP (...) Tryumfalnie, nie dziwię się, bo to była paranoja – podsumowała była gospodyni "Pytania na Śniadanie".

Na koniec tego wątku Tede zwrócił uwagę na logo Koalicji Obywatelskiej. Gospodarze jednogłośnie stwierdzili, że czują w nim inspirację WOŚP-em.

32. Finał WOŚP. Jest nowy rekord!

We wtorek 27 marca odbyło się specjalne wydarzenie na PGE Narodowym w Warszawie, na którym podsumowano tegoroczną akcję. – To jest jeden dzień w roku, ale chcemy, żeby ten dzień trwał cały rok. Od 32 lat prosimy wszystkich, aby, jeśli mają ochotę, brali w tym udział – powiedział Jerzy Owsiak.

Na ekranie wyświetliła się także kwota tegorocznej zbiórki – w trakcie 32. Finału WOŚP (odbył się 28 stycznia) zebrano 281 mln 879 tys. 118 zł i 7 groszy. A więc znacznie więcej niż w 2023 roku, kiedy fundacji udało się zebrać 243 mln 259 tys. 387 zł i 25 groszy. Tym samym jest to również nowy rekord WOŚP!

Przypomnijmy, że tuż po 32. Finale fundacja ogłosiła, że kwota deklarowana wynosiła 175 426 813 zł. Zatem oczekiwania fundacji Owsiaka przebito o ponad 100 milionów złotych!

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==