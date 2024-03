Shakira opublikowała ostatnio czułe ujęcia ze znanym aktorem. W komentarzach zawrzało. Fani zaczęli się zastanawiać, co łączy tę dwójkę. Przypomnijmy, że w 2022 roku piosenkarka rozstała się z Gerardem Pique.

Shakira w czułych objęciach przystojnego aktora. Fot. Instagram / Shakira

Czy Shakira jest znów zakochana? Takie pogłoski zaczęły chodzić, gdy w sieci pojawiła się seria romantycznych ujęć jej i gwiazdora produkcji "Emily w Paryżu" Lucien Laviscount.

https://www.instagram.com/reel/C4s-EAlIuqY/

Przypomnijmy, że Shakira przez ponad dekadę była w związku z Gerardem Pique. Piłkarz i piosenkarka doczekali się dwóch synów: Milana i Sashy. W czerwcu 2022 roku gruchnęła wiadomość o ich rozstaniu. Szybko wyszło na jaw, że to Pique miał ponoć wdać się w relację z inną kobietą.

Od tamtej pory emocje wokół tej dwójki nieco opadły. Sami zainteresowani zajęli się też swoją ścieżką i rozwojem życia zawodowego.

Romantyczne kadry Shakiry i znanego aktora

Shakira pracowała nad nową swoją nową płytą. Niedawno ukazała się jej świeża piosenka nagrana w duecie z raperką Cardi B "Punteria". Jak się okazało, romantyczne ujęcia wokalistki ze znanym aktorem, które wzbudziły takie zainteresowanie wśród jej fanów, pochodziły właśnie z teledysku do "Punteria".

Kariera Lucien Laviscount, po występie w hicie Netflixa "Emily w Paryżu", nabrała tempa. Gwiazdor zyskał sympatię wielu osób i rozpoczął współpracę przy kolejnych projektach.

Jednym z nich jest właśnie ten z Shakirą. Ich wspólne zdjęcia z planu "rozpaliły internet" i portale do czerwoności. Emocje ostudziła jednak sama artystka, która zapewniła, że jedyne, co łączy ją z aktorem to praca przy klipie.

Przypomnijmy, że po rozstaniu z Pique Shakira nagrała głośną piosenką, którą niektórzy nazwali dissem na jej eks. Kolumbijka nie szczędziła piłkarzowi gorzkich słów w kawałku "Music Sessions Vol.53", który nagrała z Bizarrapem.

– Jestem warta więcej niż dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio – śpiewała. W wywiadach mówiła z kolei, że z tym rozstaniem wiązało się wiele trudnych przeżyć i emocji.

– Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g***a co ja – wyznała podczas jednej z rozmów.